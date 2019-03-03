美黑人民權鬥士 接管新納粹組織

2019-03-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國密西根州政府文件、維吉尼亞州聯邦法庭紀錄顯示，五十四歲的黑人民權運動者斯特恩（James Hart Stern），近來成功滲透進入美國其中一個最悠久且龐大的新納粹團體，成為「國家社會主義運動黨」（National Socialist Movement）的正式領袖。相關情節宛如美國犯罪喜劇片《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）翻版；該部真人真事改編的電影，上月甫獲頒第九十一屆奧斯卡最佳改編劇本獎。

崇尚白人至上主義的「國家社會主義運動黨」，因捲入二○一七年八月在維吉尼亞州沙洛茲維爾，造成一人死亡、十九人受傷的一場「團結右翼」遊行，遭法院指控在政治集會中煽動暴動，纏訟至今；其前任領袖斯考普（Jeff Schoep）今年一月正式將組織移轉給斯特恩。

前領袖規避官司 交出領導權

斯考普不願回應為何交出領導權，但斯特恩告訴華盛頓郵報，他發現斯考普面臨官司時十分慌亂，於是說服斯考普交出組織以避開法律問題。斯考普一九九四年接管「國家社會主義運動黨」時，年僅廿一歲。華郵指出，該組織成員面對領導者變成黑人，都感到十分困惑，不知如何是好。美聯社報導，斯考普和組織一般成員針對未來發展方向，已有多次爭辯。

斯特恩告訴華盛頓郵報，取得「國家社會主義運動黨」主控權的經歷，堪稱「史詩般」的故事，過程包括滲透、說服、操弄等手段，「以黑人的身分，我接管了一個新納粹組織，還比他們都精明」。斯特恩表示，他未來不會解散或擴張這個白人至上主義團體，接下來他打算淡化該組織的意識形態，改造組織的網站以傳播正確的歷史資訊。

斯特恩曾因詐欺入獄，並在獄中結識一九六四年於密西西比州謀殺三名民權工作者的「三Ｋ黨」牧師基倫（Edgar Ray Killen）；斯特恩二○一一年假釋出獄後，一六年協助基倫成功解散他曾領導的三Ｋ黨組織。而斯考普得知此事後，主動結識斯特恩，尋求相關法律協助。

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