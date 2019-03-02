緝拿賓拉丹之子 美懸賞百萬美元

2019-03-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於伊斯蘭教聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）在據地敘利亞已走到窮途末路，與之爭奪全球聖戰領導權的恐怖組織「開打」恐再度崛起，加上開打已故首腦賓拉丹之子哈姆札‧賓拉丹（Hamza bin Laden）曾公開放話，疑為報特種部隊二○一一年殺父之仇而準備攻擊美國及其盟國，美國國務院二月廿八日懸賞一百萬美元，尋找他的下落。

根據美方最新資訊，有「聖戰王儲」之稱的哈姆札，年約卅歲，正朝竄升為開打領導人之途邁進。美國兩年前就把他列為「特定全球恐怖份子」，從賓拉丹喪命處搜出的信件，可知他生前最疼哈姆札且極力栽培。而哈姆札曾在一五年流出錄音檔，呼籲敘利亞聖戰士團結為「解放巴勒斯坦」鋪路；隔年再度現「聲」，主張推翻母國沙烏地阿拉伯領導層。

外界並不知哈姆札藏身何處，除了敘利亞、阿富汗，巴基斯坦亦為可疑地點之一，因他的父親生前即藏匿在巴國西北邊境城鎮阿波塔巴德。然而，他同父異母的兄弟去年八月曾向英國《衛報》透露，哈姆札聽說已和○一年九一一事件的開打劫機犯阿塔（Mohammed Atta）之女結為連理，目前或許落腳阿富汗。也不排除哈姆札在神學士活躍的阿富汗及巴基斯坦邊境間出沒，以及日後轉往伊朗的可能性。

另有看法認為，伊朗軟禁了多年來隨母住在當地並於該國成親的哈姆札。因賓拉丹過世後，沙國其實默許他的遺孀及子嗣們返國；而伊朗由伊斯蘭教什葉派主政，與皆屬遜尼派的開打及沙國水火不容，伊朗可能藉由軟禁哈姆札向沙國及開打施壓，以阻止遜尼派好戰份子攻擊伊朗。

美國國務院懸賞捉拿恐怖組織「開打」已故首腦賓拉丹之子哈姆札‧賓拉丹（Hamza bin Laden），賞金100萬美元。（歐新社）

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