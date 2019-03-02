美F35C戰機加入雷根號「準備戰鬥」

2019-03-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國海軍二月廿八日宣布，F-35匿蹤戰機的海軍版「F-35C閃電II型聯合攻擊機」（F-35C Lightning II），已通過所有的「初始作戰能力」（IOC）檢測，預計首批將部署在駐防日本的「雷根號」航空母艦，大幅加強美國海軍在西太平洋的嚇阻戰力。

美國海軍航空隊指揮官米勒中將（DeWolfe Miller）指出，F-35C「已準備參與行動、準備戰鬥且獲得勝利」；此一武器系統加入航空母艦打擊群（CSG）中，將大幅增強聯合作戰能力。

由洛克希德馬丁公司製造的F-35屬美軍第五代戰機，有Ａ、Ｂ、Ｃ三種子型號。F-35C是美國海軍改良研發的艦載型戰機，可在航母上起降，其主翼及垂直尾翼面積加大，以確保低速時的安全性；其兩翼可以折疊，以在大型軍艦上創造更多容納空間。

美國海軍指稱，首批F-35C通過檢測後將被派往日本，加入附屬於常駐日本的「雷根號」航空母艦打擊群的艦載第五航空聯隊。至於美國海軍首個F-35C攻擊戰鬥機中隊，預計二○二一年部署於卡爾文森號航空母艦。

目前美軍已在日本部署可短距起飛及垂直降落的陸戰隊版F-35B，以及空軍使用的F-35A。F-35系列研發計畫於一九九○年代初啟動，被視為美國史上最昂貴武器系統，估計研發經費約四千億美元，未來幾年生產目標是兩千五百架戰機。美國計畫以F-35系列取代目前空軍、海軍和陸戰隊的F-16和F/A-18等軍機。

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