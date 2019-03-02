南海若衝突 美:會保衛菲律賓

2019-03-02

美官員首度公開表態

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐一日點名中國是區域威脅，並保證美國會在盟邦菲律賓於南海遭遇「武裝攻擊」時提供協防，為華府迄今就中國宣稱擁有大部分南海主權的最直白警告，也是美國官員首度公開表示華府有意在情勢緊張的南海保衛盟邦。中國外交部隨即開嗆，指稱美國這個「域外國家」，不該在局勢漸趨穩定的南海無事生非與興風作浪。

點名中國為區域威脅

龐皮歐在越南河內的川金二會結束後，於二月廿八日晚間抵達菲律賓，三月一日跟菲國總統杜特蒂會面後，與菲國外長陸辛舉行聯合記者會，點名中國危及區域穩定。龐皮歐說，北京當局在南海造島及從事軍事活動，威脅菲律賓主權、安全與隨之而來的經濟生活，也威脅到美國的這些層面…。有鑑於南海是太平洋的一部分，菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭到任何武裝攻擊，將按照「美菲共同防禦條約」第四條啟動共同防衛義務。美國與菲律賓在一九五一年簽署上述條約，承諾若任一方在太平洋地區遭遇武裝攻擊，另一方將予以協助。

確保水道暢通 各國有責

針對宣稱擁有南海主權的菲律賓、中國、台灣、汶萊與馬來西亞等國，龐皮歐說，這些國家有責任確保重要的南海水道暢通，以及中國不會構成導致南海水道關閉的威脅…，世界都了解川普政府在確保南海水域暢通上說到做到。

菲國官員去年曾說，打算重新檢討「美菲共同防禦條約」，因為該條約未明確說明是否適用於南海，恐讓菲國獨自面對中國威脅。美國曾稱，不會在南海主權爭議上選邊站，卻也不斷主張在此水域航行的自由。但在龐皮歐表態後，陸辛立刻回應，檢討共同防禦條約需要謹慎思考，「最好的嚇阻藏在模糊之處，我不認為追究細節是彰顯美國承諾的方法」。分析家認為，顯然美菲兩國在龐皮歐抵達前就達成妥協，菲國同意擱置檢討共同防禦條約，以換取美國明確表態。

自從杜特蒂在二○一六年就任菲律賓總統後，就改走反美親中路線，不斷批評美國政策，甚至揚言要驅逐所有在菲律賓美軍基地內的美軍。不過，菲律賓國防人士並不支持杜特蒂的冒進，而在一七年美軍出動無人機協助菲國平定菲律賓南部民答那峨島城市馬拉威長達五個月的叛亂後，兩國軍事關係轉趨友好。

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