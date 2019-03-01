心腹律師質疑通俄 川普就像黑幫

2019-03-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普的前私人律師柯恩二月廿七日在國會眾議院監督暨政府改革委員會作證，指控川普要求下屬盲目效忠、說謊掩蓋對他具政治殺傷力的緋聞和商業利益，即使違法也在所不惜，並痛斥川普毀了他的人生，如今他要保護國家不被川普毀滅。不過，針對特別檢察官穆勒調查行動的最關鍵問題，柯恩說，他沒有「直接證據」證明川普或者其幕僚勾結俄羅斯讓川普當選。

這場歷時五小時的聽證會上，柯恩對川普最鮮明的描述或許是「如黑幫般」這幾個字。專門幫川普「喬事」的柯恩自認他比任何人都認識川普，川普「就像黑幫」要求下屬為其撒謊、隱瞞事情保護他，「（說謊）成了家常便飯，這也正是國家的現狀」。柯恩說，川普對集團一舉一動都心知肚明，但是不必明說，「我在他身邊十年，懂那套規矩」；「川普集團裡每個人的工作就是保護川普」，他的籌碼就是威脅，在民主黨議員追問下，柯恩坦承他奉川普之命威脅人大概五百次，也花錢買下對川普不利的小報新聞。

談到通俄疑雲，柯恩說，他沒有「直接證據」顯示川普或其陣營勾結俄羅斯，不過「我有所懷疑」，尤其在二○一六年六月川普長子小唐納與一名和克宮有關係的俄羅斯律師會面後。

柯恩還指控川普長期對外膨風他公司資產，「川普會為了遂其目的誇大他的財產，例如要名列富比世富豪榜」。他提出文件指證，二○一二年川普淨資產四十五億五千萬美元，翌年因為加列「品牌價值」，暴增到八十六億六千萬美元。他也透露一四年川普為了買下美式足球水牛城比爾隊，向德意志銀行申請貸款提出的財務報表不實。

在聽證會上，民主黨議員聚焦指控川普，但是共和黨人並不為所動，痛斥柯恩是已被定罪的說謊者，這場聽證會是民主黨策劃、設法拉倒川普，「丟我國的臉」。紐約時報指出，或許自從水門案時任白宮律師狄恩作證指控總統尼克森以來，沒有任何一位總統的心腹在國會議員面前如此戲劇性地反咬自己的老闆。

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