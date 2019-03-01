川金二會破例 金正恩首回應外媒

2019-03-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次高峰會，二月二十八日宣告破局，但金正恩倒是藉此機會完成一項創舉：回答外國記者的提問。這是金正恩首次向美國媒體開「金」口，據信也是他身為全球最封閉國家的領導人，頭一回直接回應外國媒體的提問，引起現場記者一陣騷動。

這短短的二十秒發生在金正恩與川普閉門會談前，兩人簡短接受媒體拍攝後，記者正被請出去時，華盛頓郵報記者中村（David Nakamura）直接高聲問金正恩：「金委員長，你是否對達成協議有信心、樂觀？」就在白宮人員試圖將記者帶離現場之際，金正恩轉頭聽取身旁傳譯翻譯，接下來的反應讓所有在場媒體大感驚訝─金正恩回應了中村的提問：「還言之過早，我不會先下定論」，「從我此刻的感覺，我確實覺得會有好結果」。

除了華郵，金正恩之後又被路透記者問到是否準備放棄核武，他回以：「若我無此意願，就不會在這裡」；被問到是否讓美國設立聯絡辦公室，他說這是「令人歡迎之事」。他還請媒體為他和川普保留多一點時間，以便「充足討論」，「就算是一分鐘，對我們來說都很珍貴」。

二○一三年在平壤一場官方活動上，曾有英國記者問金正恩要對西方傳達什麼訊息，但未獲回應。路透指出，金正恩與外國媒體互動展現的自信，與他父親金正日截然不同，卻有他祖父金日成的影子。金日成曾在一九九○年代接受外國媒體訪問。

南韓東國大學的北韓專家高宇煥（Koh Yu-hwan）說，「這非常令人耳目一新」，「看起來他有足夠自信說出自己的看法」。美國智庫「新美國安全中心」北韓專家金杜妍（Duyeon Kim，譯音）也說，金正恩「明顯自信又泰然自若地即席回答」，「這是好現象，全球媒體應該繼續盡可能向他提問，聽金正恩親口說說北韓的想法，再好不過。」

這場峰會吸引三千多名各國記者，但八人組成的北韓國營媒體採訪團顯得特別「突出」。這八人清一色黑西裝、戴著紅色「記者」臂章、西裝翻領上別著北韓領袖肖像徽章，他們的任務只有一個：記錄金正恩的一舉一動，盡可能歌頌、營造他睿智的領袖風範。

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