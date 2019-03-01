前閣員控干預司法 加總理拒下台

2019-03-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕加拿大總理杜魯道身陷的政治醜聞二月廿七日愈演愈烈，不久前辭職的前司法部長兼檢察總長王州迪（Jody Wilson-Raybould）出面指控，在起訴加國工程公司拉瓦稜（SNC-Lavalin）行賄的案件中，曾遭包括杜魯道本人在內共十一名政府成員持續不斷地不當干預。杜魯道則否認干預司法，並拒絕應反對黨要求自請下台。

爆11官員行為「極為不當」

王州迪說，從去年九月到十二月，包括杜魯道在內共十一名政府成員企圖干涉檢方裁量權；杜魯道曾在與她會面時提及此一官司，要求她在這件案子上「幫個忙」，她當場反問杜魯道是否在政治干預她的檢察總長角色，還說她強烈建議杜魯道不要這麼做，杜魯道連忙否認，稱只要找個解決辦法，倘若拉瓦稜未能獲得緩起訴，將會有人失業，該公司總部也會從蒙特婁遷到英國倫敦，杜魯道並表明自己是魁北克省的國會議員。蒙特婁位於魁北克省。

杜魯道對王州迪的說法一概否認，堅稱自己與幕僚的一舉一動既適當又專業。杜魯道說，是否放棄起訴、與被告和解的決定權在檢方，他歡迎政風單位展開調查，但不會應反對黨的要求下台，理由是加國選民會在今年稍後的大選中做出定奪。加拿大將於今年十月舉行國會大選。加國保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）除了要求杜魯道下台，還說警方應該介入調查；另一個反對黨新民主黨（NDP）黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）也支持公開調查，但並未要求杜魯道下台。

儘管王州迪稱這些行為「極為不當」，但她並不認為此舉違法，因為政府高層並未指示她尋求與被告和解。

陷政治風暴 杜魯道選情不明

目前並不清楚此事是否會影響杜魯道的選情，但王州迪在國會司法委員會的證詞，已提供攸關該醜聞的最詳盡描述。王州迪在今年一月閃辭司法部長兼檢察總長，加國媒體二月上旬踢爆她的去職與遭高層施壓勿起訴拉瓦稜有關。拉瓦稜涉嫌在二○○一年到一一年間行賄利比亞官員，以確保能在利國前強人格達費執政期間取得政府合約；拉瓦稜在一五年遭到起訴，案件目前仍在審理中。

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