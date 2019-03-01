美參院：中國孔子學院 不改革就關閉

2019-03-01

GAO：孔子學院試圖影響美大學生思想 有如學術惡意軟體

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會參議院的常設調查委員會二月廿八日就中國對美國教育的影響舉行聽證，並於二月廿七日公布最新調查報告，指出儘管並未發現在美國校園內推廣中文與中華文化的孔子學院有從事間諜活動的證據，但孔子學院接受中國超過一億五千八百萬美元（約四十九億台幣）補助，形同北京當局嚴密控制下的宣傳分支機構，委員會正尋求立法加以限制，若孔子學院不進行改革，就應該關閉。

接受北京49億補助 形同中共宣傳分支機構

與此同時，美國政府問責辦公室（GAO）二月二十七日也發表相關報告，指出孔子學院如同試圖影響年輕人思想的學術惡意軟體，設有孔子學院的學校可能不願舉辦旨在批判中國的主題活動，例如涉及西藏、台灣或天安門事件等，形同學術審查。

經過八個月調查，常設調查小組委員會在報告中指出，廣設於全球各校的孔子學院，不但受到美國聯邦調查局關注，也被美國國務院形容為「中國最強大的軟實力平台」。該小組委員會主席、參議員波特曼（Rob Portman）聲明，孔子學院的運作欠透明，美國又無法享受全面互惠，在中國校園推廣美國文化，「孔子學院就不該繼續存在於美國」。

孔子學院始終飽受批評，尤其是在美國。報告說，美國司法部必須判定孔子學院或其雇員是否必須登記為外國代理人。美國的「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act，ＦＡＲＡ）規定，代表外國政府、政黨與其他「外國委託人」在美散播資訊之人士或企業，必須向司法部登記。司法部已要求若干駐美中國記者登記為外國代理人。

接受「國家漢辦」資助 美院校7成未按規定申報

報告還指出，北京幾乎控制孔子學院資金、人事等所有層面，甚至有權決定計畫或演講人。調查人員還發現，許多孔子學院的工作人員持有與真實目的不符的簽證類型滯美，設有孔子學院、每年至少接受中國政府廿五萬美元資助的美國大學院校中，有七成未按照美政府規定申報。

問責辦公室報告則指出，截至去年底，美國共有九十六所大學開設孔子學院，部分是由中國「國家漢辦」資助和監管。國家漢辦是中國教育部的一項計畫，旨在與外國學校合作「推廣中國語言和文化」。GAO證實，中國對例如台灣、西藏和天安門等敏感話題的審查，已經延伸到開辦孔子學院的美國學校，校方對中國官方的影響表達嚴重關切。

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