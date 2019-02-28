律師國會作證 罵川普騙子

2019-02-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）二十七日在國會作證，直呼前老闆是「種族主義者」與「騙子」，還說川普早就知道爆料網站「維基解密」（WikiLeaks）要針對民主黨競選對手希拉蕊‧柯林頓爆料。川普則在柯恩作證前就發推文劃清界線，批評柯恩為了減刑，不惜說謊。

柯恩在眾議院監督暨政府改革委員會作證時坦承，他在川普投身總統選戰後，仍持續推動在莫斯科興建川普大樓的計畫，並未如先前對國會議員所言般於二○一六年一月收手。柯恩說，當時他明明在為川普與俄方談判，川普卻告訴他，沒有在俄羅斯做生意這回事，之後也對美國大眾說出同一番謊話，「他用他的方式叫我說謊。」柯恩說，川普說謊是因為沒料到自己會勝選，以及這筆交易注定獲利豐碩。

柯恩說，川普早就透過長年顧問史東得知維基解密會爆希拉蕊的黑料。一六年六月初，柯恩和川普長子小唐納一起會見川普時，聽到小唐納上前低聲對老爸說，與提供希拉蕊黑料的俄羅斯人的「會面喬好了」，川普回說︰「好…那我們等著瞧。」

柯恩表示，川普被視為做人偏執又愛拉攏白人至上主義者，但私底下更糟，「他（川普）曾問我，能否指出一個由黑人領導但不屎爛（shithole）的國家，就是（前總統）歐巴馬主政時的美國」。川普還說黑人不會投給他，「因為他們太笨」。

五十二歲的柯恩為川普賣命超過十二年，曾貴為川普集團副總裁，是川普的御用幕後善後幫手。柯恩去年被控違法將競選經費挪為支付給川普「小三」的封口費並認罪，遭判刑三年，將於三月入獄服刑。

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