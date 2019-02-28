一國兩制？ 北京「公函治港」命港府交報告

2019-02-28

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年香港保安局引用「社團條例」，禁止提倡香港獨立的香港民族黨運作，該黨召集人陳浩天提出上訴，十九日遭當局駁回。中國政府二十六日史無前例地下達公函給香港特首林鄭月娥，支持港府依法查禁香港民族黨，還要求林鄭提交報告說明整個過程。這是北京當局在香港主權移交後，首次以公函方式，要求特首提交報告。

公函即行政公文，顯示特首與「內地」省長、市長並無二致。香港泛民主派陣營譴責北京「公函治港」，插手香港內部事務，破壞「一國兩制」，特首在中國治理藍圖裡愈來愈「市長化」。香港法界憂心，此舉顯示北京可直接下令要求港府根據其要求做事，衍生政治壓力，打擊香港法治。

特首愈來愈「市長化」

林鄭在二十六日的記者會上表示，接獲中央公函，北京支持港府禁止香港民族黨運作，並「請行政長官就依法禁止『香港民族黨』運作等有關情況，向中央人民政府提交報告」。新華社在林鄭會見記者後，隨即發表公函全文，強調特首依法對中央政府和香港特區負責。對於記者不斷追問提交報告是否損害「一國兩制」，林鄭回應，相關做法是「非常之平常」，沒有削弱「一國兩制」或損害高度自治的問題。

北京近年來不斷強化對香港的管控，從「一地兩檢」、「國歌法」到近期的「逃犯條例」，都展現強勢。公民黨立法會議員楊岳橋批評北京直接干預香港事務，企圖將打壓香港異議聲音常規化及合理化。時事評論員程翔指出，北京藉此進一步箝制香港和凸顯「一國」，是表明「我（北京）要你（香港）做，還要你交報告」的上下級關係，為日後「向香港發出更多order（命令）」開先例，此舉讓香港比「內地」省市還不如，「一國兩制」名存實亡。

「香港法政匯思」召集人吳宗鑾二十七日指出，雖然公函只是行政公文，卻將衍生政治壓力，最終打擊香港法治或導致信心危機。民族黨最後救濟途徑僅剩司法覆核，但公民黨主席梁家傑認為恐將「徒勞無功」。

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