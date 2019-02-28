吹捧反恐有成 中共推銷「鐵腕治疆」

2019-02-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國以反恐怖主義、打擊極端主義為名高壓治理新疆，設立「再教育營」強行拘禁維吾爾族等少數民族的做法頻遭國際撻伐，但據香港「明報」報導，新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國「鐵腕治疆」，受到中共高層肯定，日後可能向其他省區、甚至國家「輸出」這套模式。

據報導，陳全國二○一六年接掌新疆，曾向中央保證以三年時間徹底改變新疆治安。他上任後，大規模清查表面為政府工作、暗中卻同情主張新疆獨立運動者的「兩面人」，調整人事，將新疆恐怖攻擊次數從原本一年多達一百至兩百件，降低到近兩年無任何恐攻。消息指出，中央電視台已拍攝新疆近年反恐成效專題，被視為總結陳全國的鐵腕治疆成績，外界甚至推測他可能即將調回北京。

消息人士指出，中國政府數次安排外國媒體、外交官到新疆參觀官方稱為「職業教育培訓中心」的再教育營，除消除外界對中國打壓穆斯林的疑慮外，也為推廣新疆模式鋪路。去年，公安部長趙克志、寧夏政法委員會等部門先後前往新疆考察反恐維穩，「意謂著新疆反恐已由原來『摸著石頭過河』，逐漸形成成熟的經驗」。

稱新疆反恐模式 沙國有興趣

另外，中國外交部聲稱，新疆反恐和去極端化為打擊恐怖主義要標本兼治的「世界性難題」，「闖出一條新路」；沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德與中國國家主席習近平會面時提及反恐，中國官方聲明指出，沙國王儲表示，中國有權為了維護國家安全，採取反恐、去極端化措施，「沙國予以尊重和支持，願同中方加強合作」，透露出日後可能輸出新疆反恐模式。

二十五日在日內瓦召開的聯合國人權理事會年度會議上，土耳其與英國對中國對待新疆維族等穆斯林的手段表示關切。中國外交部發言人陸慷在二十七日例行記者會上反批土、英兩國，「就新疆問題接連發表不負責任的惡劣表態」，聲稱新疆當局採取的措施，是為了讓當地「一些受到極端思想影響和蒙蔽」的人掌握一技之長，避免淪為恐怖份子、極端勢力施害者、受害者，已取得明顯成效。

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