美司法部副部長 稱中國是外敵

2019-02-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕即將卸任的美國司法部副部長羅森斯坦（二十五日將中國稱為「外敵」，並指近期數名外國公民被捕是中國政治報復的方式，而中國將維吾爾人關入再教育營的作法，顯示北京缺乏現代司法水準。他說，北京「工具性的」運用法律，將法律「不是當成武器，就是盾牌」，中國所說的「全面依法治國」就是透過法律統治（rule through law），而非西方所說的法治（rule of law）。

羅森斯坦在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）演說，「當我們尋求改善與外敵關係之際，理解支撐其司法系統的不同視角對我們非常重要」，「比如，在中國，最高法院敦促政府官員抗拒西方式的司法獨立，嘲弄它是謬誤的」。他說：「在新疆，中國法律允許不依法律程序的大規模拘禁公民，如今據悉有逾一百萬維吾爾人與其他少數族群被關押在拘留營中，他們被迫棄絕自己的文化與宗教，他們面臨政治性的再教育。這是今天、現代發生的事。」

他說，新疆再教育營彰顯中國並非是回應民情、可信賴的政府，「以如此方式運作的國家，公民承受的是透過法律的統治，而非法治」，「法律是國家權力的工具，是統治者維持控制、鎮壓異己的機制」。他說，在中國，司法體系的任務是推進中共的目標，而中共是超乎政府之上。美國之音報導，此說法與中國國家主席習近平當日的發言不謀而合，習近平在主持「中央全面依法治國委員會」會議時強調，「要堅持黨對全面依法治國的集中統一領導」。

羅森斯坦以二○一四年遭中國囚禁的加拿大高凱文夫婦（Kevin and Julia Garratt）為例指出，中國顯然將拘捕外國公民，當成是報復或加強施壓他國的手段；這對在中國生活長達三十年的夫妻，在加拿大政府應美國要求逮捕中國商人蘇斌後不久，遭北京控以間諜罪，蘇斌在加國被捕，並引渡到美國後，遭美國以間諜罪判刑四十六個月。高凱文在中國服刑逾兩年，羅森斯坦說，「高凱文近一年無法與律師會面，而蘇斌在這裡有一名他選擇的律師，獲得我們司法系統提供給刑事被告的所有保障」。

南華早報指出，羅森斯坦的發言反應川普政府在許多陣線上將中國視為敵人的立場。川普在二○一七年十二月的國安戰略報告中，指稱中國與俄國「意圖塑造一個與美國價值與利益對立的世界」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/