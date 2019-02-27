川金Ｔ恤、餐廳菜 河內商家發小財

2019-02-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩二十七日起在越南河內舉行高峰會，帶動河內一股峰會熱，精明的商人紛紛推出川金會主題商品，趁機發一筆小財。一家理髮店免費為顧客修剪成川普和金正恩式的髮型；有酒吧特調「和平會談」，用上葡萄柚口味燒酒、苦艾酒，綴以安哥斯圖娜苦酒，以及入口先嗆辣、後柔和的「金正啤」（Kim Jong Ale）。

張成得（Truong Thanh Duc，譯音）設計出印著金正恩肖像的Ｔ恤，銷路不惡。他說，川普已經是個大人物，大家都知道，「我們倒是應該鼓勵金正恩，為了他的人民放棄獨裁」。張成得的特製版峰會Ｔ恤，還有一款是印著金正恩、川普兩人肖像和英文的「和平」（PEACE）字樣，一件售價十萬越南盾（約一三二台幣），在熱門觀光區河內舊城區販售，據稱到上週為止已賣出五百多件，其中一半是外國人買的。

定居河內已有十年的美國人吉布（Robert Gibb）與人合夥的「獨角獸」酒吧（Unicorn Pub），也抓住這波商機，調製一款名為「放手去幹吧，老兄」（Rock it, Man）的雞尾酒，結合韓國燒酒和美國波本，加上「撒旦威士忌」（Fireball whiskey）以符合金正恩和川普兩人的個性，酒名靈感來自川普曾譏諷金正恩是「小火箭人」（Little Rocket Man）。官網介紹說，「這款酒呈現橘紅色，入口辛辣，但後味甘甜、順口，讓你想再來一杯」。

舊城區餐廳Durty Bird以其一貫惡搞菜名風格，推出「髒髒唐納」（Durty Donald）和「美味金正恩」（Kim Jong Yum）兩款漢堡。餐廳合夥人之一、愛爾蘭人凱利（Colin Kelly）說，峰會是難得打知名度的機會，「川普愛排場，因此我們設計雙層牛肉、培根和起司，加上酸黃瓜，再放上雞絲鬆，象徵他的招牌特色髮型」，惡搞的還包括使用「俄羅斯醬汁」。至於金正恩漢堡，則是採用越南野生山豬肉，製成手撕煙燻豬肉，配上泡菜美乃滋和些許炸得酥脆的泡菜，增加韓風。

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