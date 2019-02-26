朝鮮半島無核化 2好3壞等著看

2019-02-26

美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次高峰會，焦點在於能否就落實「朝鮮半島無核化」敲定實際步驟，最樂觀的情況是出現以下兩種「皆大歡喜」的結果：

一、金正恩獲得「安全保障」：金正恩獲川普保證不會推翻其政權，且只要願意逐步放棄核武計畫，經濟制裁也將隨之撤除，甚至是朝鮮半島交戰狀態正式終止。若此，金將得以向國內宣揚其協商成果，維持他在黨政軍體系的聲望。

二、川普取得「實際進展」：川普說服平壤在無核化上邁開大步，例如同意停止生產核分裂物質、停止製造任何種類的飛彈，以及正式同意不再進行核武或飛彈測試。

然而，峰會也可能只有牛步進展或因小失大：

一、川金達成「零碎協議」：金正恩同意放棄部分武器，例如瞄準美國的洲際彈道飛彈，或主要的核融合反應爐，換取川普放緩經濟制裁。但這與「完全無核化」相差甚遠，反而鞏固北韓「核武國家」地位。

二、川金太過「有志一同」：金正恩一直期盼美軍退出朝鮮半島，川普也曾在首次「川金會」後一度暫停美韓大型軍演，此次若加碼宣布撤出部分駐韓美軍，恐將進一步動搖美韓關係。

三、北韓從未「棄惡從善」：美韓誤信平壤終將做出「完全無核化」決定，金正恩可能繼續在此概念上打迷糊仗，促使川普做出更多讓步，如簽訂和平協議或放鬆對南韓的軍事支持。 資料來源：綜合外電整理：編譯孫宇青

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