共產國家轉型 美推銷越南模式

2019-02-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次高峰會，預定二十七日在越南首都河內舉行。華盛頓郵報報導，兩人除了討論美、朝和解與朝鮮半島無核化，華府還想以越南為例，向平壤推銷共產國家放棄鎖國、走向全球貿易後，國家經濟和人民生活獲得改善的「越南模式」。但美國有線電視新聞網（CNN）報導，分析家懷疑，此舉可能不會產生具體成果。

川普政府宣傳的越南模式可能是越南曾為美國死敵，但在決定轉型後，「勇敢縱身躍入（全球貿易的）汪洋大海」，成為充滿活力、快速成長的市場經濟體，並與美國化敵為友。川普及美國國務卿龐皮歐均曾表達類似看法。

越南前駐北韓大使杜氏華（譯音）指稱，越、朝曾視彼此為「反美帝鬥爭」的兄弟。但在北韓人民仍被教育要仇恨「狡詐的美國豺狼」時，越南人已擁抱好萊塢、肯德基和「美國夢」。美國「皮優研究中心」（PRC）二○一七年調查顯示，越戰結束四十多年後，八十四％的越南人對美國有好感，居各國之冠。

美國統計數據顯示，一九九五年美越關係正常化時，美對越出口額與自越進口額分別為二．五二億及一．九九億美元；但去年前十一個月，這兩項數據就已躍升至八十億和四五○億美元。

北京「清華—卡內基全球政策中心」研究員趙通指出，越南從美國死敵到友好夥伴的歷程，特別吸引北韓。平壤相信，良好的美朝關係，有助為達成北韓推動發展經濟的新戰略創造適當環境與必要條件。事實上，過去的美國政府和中國早已打過這種如意算盤。北京多年來鼓勵平壤實施經濟改革，美國也對北韓用過相同策略，北韓高官訪美時，就被帶去參訪紐約證券交易所或矽谷的科技實驗室。

金正恩親信認擁核才能存活

不過，執教首爾國民大學、專研北韓的蘭科夫（Andrei Lankov）指出，川普及華府許多人以為，北韓只要交出核武、開放外資，就會「富起來」，但問題是「有錢沒命花」。金正恩及其首席幕僚冷酷、現實且理性，鑑於利比亞格達費、伊拉克海珊的下場，以及川普撕毀伊朗核協議，使他們相信，保有核武才是其存活關鍵。

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