川金二會 可能達韓戰終戰共識

2019-02-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普和北韓最高領導人金正恩，二十七至二十八日將在越南河內，就朝鮮半島無核化議題舉行第二次高峰會。白宮證實，川普將於美東時間二十五日中午十二時三十分（台灣時間二十六日凌晨一時三十分）搭乘總統專機「空軍一號」從華府起飛，預計二十六日晚間抵達河內。與此同時，乘坐專用火車從平壤出發的金正恩，預計二十六日上午抵達越南同登車站，再換乘汽車前往河內。

金正恩二十六日可能與越南國家主席阮富仲、總理阮春福等高官會面。川普則擬於二十七日上午會晤阮富仲，中午會晤阮春福，下午會晤金正恩並共進晚餐；二十八日川普與金正恩可能單獨會談，屆時將只有翻譯人員在場，並可能在擴大會談後簽署「河內宣言」。越南外交部二十五日表示，基於美國和北韓提出的保密要求，不會提前公布第二次美朝峰會舉行的地點，以及各國元首下榻的處所。

南韓青瓦台發言人金宜謙二十五日表示，川普和金正恩可能就韓戰「終戰宣言」達成共識；終戰宣言與和平協定不同，但在引領無核化進程方面具有重大意義。終戰宣言可以有多種形式和內容，不論是四方、三方、兩方宣言，首爾都樂觀其成；美、朝簽署的終戰宣言足夠有效，重要的是透過終戰宣言推動無核化。但韓方認為，「和平協定」仍須由多方參與，以保障和平機制。

北韓或將同意原能總署查核

華府和首爾知情官員透露，北韓可能在「川金二會」中承諾讓國際原子能總署檢查人員進入寧邊核設施，換取美國正式宣布韓戰終止。川普二十四日在白宮表示，他與金正恩意見一致，兩人發展出「非常、非常好的關係」，他對北韓持續停止武器測試表示欣慰，「我不著急。我不想催促任何人。只要不進行（武器）測試，我們就很高興」。

種種跡象顯示，川普的立場已有所軟化，暗示北韓無核化進程若出現有意義的進展，美國願意鬆綁制裁。美國中央情報局（CIA）前韓國任務中心主任安德魯‧金指出，美國國務卿龐皮歐去年四月曾在平壤當面詢問金正恩「有沒有非核化的意志」，金正恩回應「我也是有孩子的父親和丈夫，我不希望我的孩子背負核武過日子」。

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