脫歐協議草案 英再延下月表決

2019-02-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕距離英國三月二十九日脫離歐盟僅剩五週，英國國會原訂二十七日表決修正後的脫歐協議草案，但因英歐雙方歧見仍深，首相梅伊二十四日宣布延至下月十二日前進行表決，以爭取時間繼續與歐盟協商，避免英國「無協議脫歐」（硬脫歐）。與此同時，歐盟消息人士透露，若英國國會屆時仍否決協議，且有意延後脫歐，歐盟高層考慮將時間延至二○二一年，讓雙方有充分時間解開僵局。

英國國會下議院上月二十九日驚險通過梅伊的脫歐協議修正案，要求排除在北愛爾蘭與愛爾蘭之間實施被視為「硬邊界」的邊境保障措施（backstop），並授權梅伊繼續與歐盟談判，但近一個月來仍止步不前。對此，梅伊二十四日前往埃及參加歐盟與阿拉伯領袖峰會時表示，由於須與歐盟進一步磋商，國會的「有意義投票」（meaningful vote）將延至下月十二日前舉行，並強調「如期脫歐仍然在望，我們正朝這個方向努力」。

工黨砲轟梅伊拖延時間、不負責任

然而，梅伊的決定再次犯眾怒。許多保守黨議員已表明，希望儘快舉行表決。反對黨工黨黨魁柯賓更砲轟梅伊拖延時間、不負責任，企圖逼迫國會在「壞協議」及「無協議」之間抉擇。工黨議員庫柏（Yvette Cooper）更質問，延後表決導致亂局，「企業、公家機關和家庭該如何安排計畫？」英國工業聯合會（CBI）和英國商會（BCC）人士也擔心，這是「硬脫歐」的前兆。

英國廣播公司（BBC）指出，就在梅伊團隊二十六日將重返布魯塞爾歐盟總部談判之際，兩名內閣大臣透露，梅伊近日可能同意脫歐期限延後兩個月，但此舉恐觸怒希望不計代價如期脫歐的強硬派。此外，下院議員二十七日料將提出多個修正案，避免「硬脫歐」，例如工黨的庫柏和保守黨的萊特溫（Oliver Letwin）提案，使國會有權延後脫歐。

另一方面，歐盟消息人士指出，英國「硬脫歐」的機率已逾五十％。一旦英國國會無法在期限內通過協議，並有意延後脫歐，歐盟高層考慮將時間推延至二○二一年，亦即將原本脫歐後的二十一個月過渡期，轉換成談判期，俾使英歐雙方先行談妥脫歐後的雙邊關係，避免啟動爭議十足的邊境保障措施。

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