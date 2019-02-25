沙烏地公主 首位駐美國女大使

2019-02-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕沙烏地阿拉伯二十三日發佈王室命令，任命瑞瑪公主（Rima bint Bandar）出任首位駐美國女性大使，原任大使哈立德親王（Khalid bin Salman）轉任國防部副部長。學者分析，沙國在《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉謀殺案後，與美國關係惡化，這項任命案旨在改善兩國邦誼。

瑞瑪公主的父親班達爾親王曾擔任沙國駐美大使（一九八三至二○○五年），因此她部分童年是在華府度過。她在喬治華盛頓大學取得學士學位，○五年返國後進入沙國體育總局服務，領導促進女性參與運動的工作。

這項人事案的發佈時機，正值沙國努力平息國際譴責之際。去年十月，沙國異議人士、《華郵》特約記者哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館失蹤，土耳其警方調查認定，他在領事館內遭沙國特工殺害分屍。

當時，沙國時任駐美大使哈立德曾堅稱，哈紹吉已離開領事館，但《華郵》引述消息人士指稱，美國中央情報局（CIA）掌握的線索顯示，哈立德受到胞兄、沙國王儲穆罕默德指示，致電哈紹吉要他前往領事館領取結婚相關文件。外界普遍認為，穆罕默德是哈案主謀。

美國萊斯大學專家伍瑞克森分析，這項任命顯示沙國試圖重設對美關係，並與謀殺案劃清界線。然而，美國國會議員曾揚言就哈紹吉案對沙國祭出制裁，瑞瑪公主可能面臨敵意。

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