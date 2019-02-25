美軍普天間基地遷建 沖繩人公投反對

2019-02-25

〔駐日特派員林翠儀／東京二十四日報導〕配合駐沖繩美軍普天間基地遷至名護市邊野古計畫，日本政府在邊野古地區填海造地以興建新機場，沖繩縣民二十四日對此舉行公民投票，結果顯示反對票佔多數。儘管公投結果不具有法律拘束力，日本中央政府也表明不論結果如何，都將繼續執行搬遷工程，但公投結果可能再次加深中央與地方的對立，也將對四月的眾議院沖繩三區補選和七月的參議院選舉造成影響。

無約束力 中央、地方對立加深

這次公投的內容是「縣民贊成或反對做為普天間基地的代替設施—名護市美軍基地的填海造地」。公投票上有三個選項，包括「贊成」、「反對」和「沒意見」。沖繩縣有資格參與公投的選民約一一五．六萬人，提前投票至二十三日持續九天，有約兩成二十三．七萬人完成投票。二十四日投票至當地時間晚間八點截止，日本放送協會（NHK）出口民調顯示，投下「反對」票者超過法定的四分之一（約二十八．八萬票）。朝日新聞出口民調則顯示，反對票超過七成。

根據沖繩縣住民投票（公投）條例規定，獲最多票數的選項若達到選民的四分之一，沖繩縣知事就必須尊重公投結果，通知日本首相和美國總統。

日本政府為減輕普天間基地周邊居民的負擔，一九九六年決定將普天間機場遷至郊區，後來選定名護市邊野古地區，卻遭反基地派團體反對。自民黨重新執政後，首相安倍晉三加速邊野古建設，與當時沖繩縣知事翁長雄志發生嚴重對立。去年翁長因病過世，新選出的知事玉城丹尼以反對美軍基地遷至邊野古為主要政見，拿到近四十萬高票當選，選後積極推動公投，由縣民直接表達民意。

不過，公投結果並不具法律拘束力，日本政府的方針是不論投票結果，都將繼續推動搬遷工程，在維持日美同盟威懾力的同時，也能早日完成美軍返還普天間基地的作業。邊野古的填海造地工程已於去年十二月中旬啟動，玉城可能以此次公投結果，再次要求中央停工。

  • 日本沖繩縣二十四日舉行有關美軍普天間基地遷至名護市邊野古的公投，出口民調顯示，大多數選民表態反對。 （法新社）

    日本沖繩縣二十四日舉行有關美軍普天間基地遷至名護市邊野古的公投，出口民調顯示，大多數選民表態反對。 （法新社）

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