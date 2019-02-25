美軍普天間基地遷建 沖繩人公投反對

2019-02-25

〔駐日特派員林翠儀／東京二十四日報導〕配合駐沖繩美軍普天間基地遷至名護市邊野古計畫，日本政府在邊野古地區填海造地以興建新機場，沖繩縣民二十四日對此舉行公民投票，結果顯示反對票佔多數。儘管公投結果不具有法律拘束力，日本中央政府也表明不論結果如何，都將繼續執行搬遷工程，但公投結果可能再次加深中央與地方的對立，也將對四月的眾議院沖繩三區補選和七月的參議院選舉造成影響。

無約束力 中央、地方對立加深

這次公投的內容是「縣民贊成或反對做為普天間基地的代替設施—名護市美軍基地的填海造地」。公投票上有三個選項，包括「贊成」、「反對」和「沒意見」。沖繩縣有資格參與公投的選民約一一五．六萬人，提前投票至二十三日持續九天，有約兩成二十三．七萬人完成投票。二十四日投票至當地時間晚間八點截止，日本放送協會（NHK）出口民調顯示，投下「反對」票者超過法定的四分之一（約二十八．八萬票）。朝日新聞出口民調則顯示，反對票超過七成。

根據沖繩縣住民投票（公投）條例規定，獲最多票數的選項若達到選民的四分之一，沖繩縣知事就必須尊重公投結果，通知日本首相和美國總統。

日本政府為減輕普天間基地周邊居民的負擔，一九九六年決定將普天間機場遷至郊區，後來選定名護市邊野古地區，卻遭反基地派團體反對。自民黨重新執政後，首相安倍晉三加速邊野古建設，與當時沖繩縣知事翁長雄志發生嚴重對立。去年翁長因病過世，新選出的知事玉城丹尼以反對美軍基地遷至邊野古為主要政見，拿到近四十萬高票當選，選後積極推動公投，由縣民直接表達民意。

不過，公投結果並不具法律拘束力，日本政府的方針是不論投票結果，都將繼續推動搬遷工程，在維持日美同盟威懾力的同時，也能早日完成美軍返還普天間基地的作業。邊野古的填海造地工程已於去年十二月中旬啟動，玉城可能以此次公投結果，再次要求中央停工。

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