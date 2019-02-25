金正恩搭火車 啟程經中國赴越

2019-02-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北韓官方中央通信社（KCNA）廿四日證實，北韓最高領導人金正恩廿三日下午五時，從平壤搭乘專用火車，啟程前往越南首都河內，出席預定廿七至廿八日的第二次美朝領袖高峰會，與美國總統川普就朝鮮半島無核化議題舉行會談。與金正恩一同搭乘專列的北韓高官，包括金正恩胞妹金與正、北韓統一戰線部長金英哲等人。儘管川普二十四日推文表示對「川金二會」感到樂觀，但KCNA公開嗆聲，若美朝協商無法獲得成果，「美國人民將永遠無法免除安全威脅」。

中央通信社指協商不成 美國永無寧日

法新社、美聯社、日本放送電視（NHK）等多家媒體報導，金正恩搭乘的專列借道中國，廿三日晚間約九時三十分行經與北韓接壤的中國遼寧省丹東市；當列車通過鐵路橋梁時，僅開著頭燈，車窗全部遮住不透光，行駛速度較觀光列車緩慢，大群警員在場管制交通。廿四日約下午一時許，專列行經天津。外界推估，專列可能經武漢、廣州、南寧到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥，穿過中越邊界後，金正恩將從越南同登車站改搭車程約兩至三小時的汽車前往河內。

全程陸路原因…遵循父親訪俄前例

北韓平壤到越南河內間的鐵路全長約四千五百公里，火車行駛時間長達逾六十小時，金正恩將在二十六日上午抵達越南同登車站。分析指出，平壤直飛河內僅需約四小時，但金正恩此行選擇全程經由陸路，前往河內會晤川普，旨在向外界傳達他遵循父輩傳統的訊息，同時也能率先贏得世人對「川金二會」的關注焦點。他的父親金正日二○○二年歷時三週搭乘專列訪問俄羅斯時曾表示，乘火車旅行外國，更便於了解國情。

越南總理阮春福廿四日宣布，已指示外交部、國防部等相關部門做好準備，確保各國代表團絕對安全，不讓任何意外發生。韓聯社報導，載有北韓隨扈團與相關設備的北韓高麗航空運輸機，廿四日上午已抵達河內，在越南警車引導下入住金正恩可能下榻的美利亞飯店（Melia Hotel）。

川普推文聲稱，「川金二會」獲得中國國家主席習近平支持，並強調北韓經濟在放棄核武後將會「噴發」。但KCNA公開指責川普政府「聆聽」反對兩國對話者的意見，揚言倘若美朝協商如反對勢力所願的未獲得成果，「美國人民將永遠不能免除令他們陷入恐慌的安全威脅」。

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