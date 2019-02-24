川普提名駐加大使 接任駐聯大使

2019-02-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普廿二日宣布，他將提名美國駐加拿大大使凱莉‧克拉夫特（Kelly Craft）接替去年十月辭職的共和黨政治新星海利，出任美國駐聯合國大使。克拉夫特與其億萬富豪丈夫，是川普二○一六年總統大選與總統就職委員會的重要金主，據悉兩人捐款逾兩百萬美元（約六千三百萬台幣）。

川普去年十二月七日表示，他將欽點國務院發言人、福斯新聞前主播諾爾特出任駐聯合國大使，然而，經歷政府長達卅五天的關門僵局後，上週諾爾特以家庭考量為由退出，引發新一波人事競逐。最後，獲參院多數黨領袖麥康奈、國務卿龐皮歐及白宮國安顧問波頓力挺的克拉夫特出線。

川普推文宣布：「凱莉在代表國家的工作上表現突出，無疑地，在她的領導下，我國將有最高水準的展現。」消息人士透露，克拉夫特的出線在於龐皮歐等人告訴川普，鑑於她順利通過參院的駐加大使任命程序，預料也將平穩通過該任命案；此外，她曾在布希總統任內擔任聯合國大會美國代表團的副代表。一名高官表示，川普決定將駐聯合國大使降級，因此克拉夫特將有別於海利，接掌的是非內閣級職位，但仍需通過參院任命。

廿四日將滿五十七歲的克拉夫特與其夫、肯塔基州煤礦鉅子克拉夫特三世，以共和黨的大金主聞名肯州政壇。她是麥康奈之妻、美國運輸部長趙小蘭的好友，在宣誓就任美國駐加拿大大使的典禮上，曾公開感謝趙「長久的友誼與支持」。在她出任駐加大使後不久，因受訪表示，她相信氣候科學「正反兩造科學家的研究均正確」而登上媒體頭條。消息人士指出，她在美、加、墨新貿易協定中扮演強硬的談判者，並與國會議員建立良好關係。

  • 美國駐加拿大大使克拉夫特去年七月四日美國獨立紀念日在渥太華發表演說。（美聯社檔案照）

    美國駐加拿大大使克拉夫特去年七月四日美國獨立紀念日在渥太華發表演說。（美聯社檔案照）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/