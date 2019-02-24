川普提名駐加大使 接任駐聯大使

2019-02-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普廿二日宣布，他將提名美國駐加拿大大使凱莉‧克拉夫特（Kelly Craft）接替去年十月辭職的共和黨政治新星海利，出任美國駐聯合國大使。克拉夫特與其億萬富豪丈夫，是川普二○一六年總統大選與總統就職委員會的重要金主，據悉兩人捐款逾兩百萬美元（約六千三百萬台幣）。

川普去年十二月七日表示，他將欽點國務院發言人、福斯新聞前主播諾爾特出任駐聯合國大使，然而，經歷政府長達卅五天的關門僵局後，上週諾爾特以家庭考量為由退出，引發新一波人事競逐。最後，獲參院多數黨領袖麥康奈、國務卿龐皮歐及白宮國安顧問波頓力挺的克拉夫特出線。

川普推文宣布：「凱莉在代表國家的工作上表現突出，無疑地，在她的領導下，我國將有最高水準的展現。」消息人士透露，克拉夫特的出線在於龐皮歐等人告訴川普，鑑於她順利通過參院的駐加大使任命程序，預料也將平穩通過該任命案；此外，她曾在布希總統任內擔任聯合國大會美國代表團的副代表。一名高官表示，川普決定將駐聯合國大使降級，因此克拉夫特將有別於海利，接掌的是非內閣級職位，但仍需通過參院任命。

廿四日將滿五十七歲的克拉夫特與其夫、肯塔基州煤礦鉅子克拉夫特三世，以共和黨的大金主聞名肯州政壇。她是麥康奈之妻、美國運輸部長趙小蘭的好友，在宣誓就任美國駐加拿大大使的典禮上，曾公開感謝趙「長久的友誼與支持」。在她出任駐加大使後不久，因受訪表示，她相信氣候科學「正反兩造科學家的研究均正確」而登上媒體頭條。消息人士指出，她在美、加、墨新貿易協定中扮演強硬的談判者，並與國會議員建立良好關係。

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