中國殲20兩技術曝光 疑竊自美F-35

2019-02-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕華盛頓時報報導，中國軍事網站「超級大本營軍事論壇」上週發布文章，揭露中國空軍殲20（J-20）匿蹤戰機的兩項最新裝備照片，疑似竊取自美軍F-35匿蹤戰機的科技。

一位匿名網友上傳了四張僅塗上底漆的殲20照片，顯示該戰機是最近建造。照片中顯示，殲20新裝上的第一項新系統是「分散式孔徑系統」（Distributed Aperture System，DAS），圖說寫著殲20頭部較大光學孔徑的鏡頭表面有紫紅色虹膜，和「F-35」的「AN/AAQ-37 DAS」非常相似。其研發商美國諾斯洛普格魯曼公司稱該系統具「唯一的三百六十度球形態勢感知」，是可為飛機周圍提供保護的電光系統，警告飛行員前來的飛機或飛彈。

另外一張照片則出現「通用水激活釋放系統」（Universal Water-Activated Release System，UWARS）。照片寫道，終於如願以償看到UWARS裝置細節，「殲20」終於要在大海上一展雄姿。UWARS是一種電池供電、海水啟動的電引爆裝置，為美國海軍及空軍使用。該系統在飛行員彈射逃生後，一旦浸水，會自動切斷降落傘頂篷與飛行員彈射座椅的連結，防止飛行員溺水。

美國官員指出，中國過去二、三十年來持續大規模盜竊美國技術。目前尚不清楚上述兩項科技是否竊自美方。多年來，中國網路經常在解放軍正式亮相新武器和技術前，提供大量相關訊息，但中國國家主席習近平執政後，當局實施更嚴格網路控制，非官方軍事愛好者網站的披露數量和質量已急遽下降。

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