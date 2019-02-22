斑馬紋有功用 可阻馬蠅叮咬吸血

2019-02-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕斑馬身上為何會有黑白條紋？這個問題困惑科學界達一百五十多年，歷年研究各有不同解讀，包括當作防止遭大型掠食動物攻擊的保護色，斑馬群體間的身分識別，以及可降溫等，美國加州大學研究人員二十日發表的一份研究，針對這個問題提出新證據，指斑馬紋可阻止馬蠅附著在身上吸血。

長期研究動物體色的加州大學戴維斯分校行為生態學家卡羅（Tim Caro）與英國布里斯托大學生物學家郝伊（Martin How），在英國農場對三隻圈養的平原斑馬和九隻單一體色的馬進行多次實驗，發現以吸食哺乳動物血液維生的馬蠅（horse fly，又稱虻），都會在斑馬和馬附近盤旋，但是一旦靠近這些動物，似乎被斑馬身上的條紋困惑，而無法有效控制降落速度停在斑馬身上，卻可輕易附著在馬的身上；研究人員讓同一批馬分別披上黑白條紋、以及黑、白單一顏色的布套，也發現馬披上條紋布套時，比較少被馬蠅叮。

馬披上條紋布套 確實較少被馬蠅叮

研究中，馬蠅停在斑馬身上的次數，平均是停在馬身上的四分之一，而且研究人員在持續五．三小時的目視觀察期間，沒發現一隻馬蠅成功叮咬斑馬，而未披蓋布套的馬十一小時內被叮咬達二百三十九次；馬披上仿斑馬條紋以及黑、白單色布套，三十分鐘被叮咬次數分別是五次和六十次，布套未覆蓋的頭部遭攻擊的頻率相當。

這份研究報告二十日在「公共科學圖書館：綜合」（PLOS ONE）期刊發表。卡羅說，「我們（的實驗）顯示出，馬蠅靠近斑馬和身體顏色單一的馬的頻率相當，但是難以停在斑馬或者披了條紋布套的馬身上，因為牠們沒辦法適當減速，因此只是飛過這些動物，或者直接撞上然後彈走。」

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