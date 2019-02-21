川普被爆執意與沙國「核」作

2019-02-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會十九日公布的最新報告指出，川普政府要員罔顧國家安全會議官員與法律顧問反對，執意推動將敏感的核子科技售予沙烏地阿拉伯，不僅有藉此圖利川普支持者的嫌疑，也恐因此讓沙國取得足以研發核武的技術。

根據由民主黨人主導的眾議院監督與改革委員會的二十四頁報告，多名政府內部揭弊者舉報，儘管白宮律師與國安會官員擔心此舉違反禁止轉移可能用於支援核武計畫之核科技的相關聯邦法律，川普政府要員仍執意推動對沙國轉移核電廠技術；該計畫被國安會稱為「中東馬歇爾計畫」，由一家名為「IP3國際」的公司所倡議。

憂沙國製核彈 與伊朗更緊張

報告指出，那些可透過在沙國興建與經營核設施取得豐碩利益的企業，顯然一直就此事與川普及其政府密切接觸。美國依法只能將核技術轉移給與其達成所謂「一二三條協定」的國家，即美國原子能法第一二三條規定，美國核技術僅能轉移給與美方簽署合作協定、保證核技術僅供和平用途的國家，但沙國並不在此列。眾院監督委員會擔心，沙國恐將美國核技術轉為研發核彈之用，導致沙國與區域宿敵伊朗的關係更為緊繃。

報告指出，川普在上台第一週便著手推動批准「IP3國際」在沙國興建核電廠；川普女婿、白宮資深顧問庫希納與沙國王儲穆罕默德，則曾在川普上台後兩個月會面，眾院監督委員會已要求白宮交出包括此會議在內的相關檔案。

此外，川普政府首任國家安全顧問弗林曾是「IP3國際」顧問。儘管白宮法律顧問警告有利益衝突，且弗林不久後便因故去職，但對沙國核技術轉移計畫仍持續不輟，白宮直到上週還在討論這項計畫，川普甚至曾接見「IP3國際」代表。另一個力主對沙國核轉移的美國商人巴拉克，也是川普支持者，曾籌辦川普就職典禮，稍早還曾在華盛頓郵報記者哈紹吉謀殺案中幫沙國王室說話。

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