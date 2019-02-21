拉格斐視貓如子 62億遺產分愛貓

2019-02-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際知名時尚設計師暨頂級法國時裝品牌「香奈兒」（Chanel）創意總監「老佛爺」拉格斐，十九日因胰臟癌病逝於巴黎，享壽八十五歲。由於身家估有一．七六億歐元（約台幣六十二．四六億元）的他，生前已指名愛貓「邱比特」是他的遺產繼產者之一，讓這隻早已有保鑣、女僕、廚師、理髮師貼身侍奉及十多萬粉絲追隨的八歲伯曼貓，在專屬「貓奴」過世後，除了可望晉升貓界女首富，更能繼續享受過去的奢華生活。

「邱比特」原本是拉格斐熟識的法國男模賈比考尼（Baptiste Giabiconi）寵物，但二○一一年被拉格斐「綁架」，從此隨時尚老佛爺過著搭私人噴射客機、上桌享用銀餐盤盛裝法國名廚料理的富貴生活，除了一位保鑣、兩名女僕貼身侍奉，還有專屬理髮師、廚師幫牠打理外型及餐點，蒐藏品則是鑽石項鍊。

拉格斐生前也告訴法國媒體，「邱比特是個有錢的女孩子」，疑似暗示財富已以信託方式留給愛貓；不過，法國法律不讓貓繼承遺產，拉格斐當時不以為意，因為「我不是法國人」，而此安排在母國德國可行。他當時補充說道，他們曾一起拍過德國汽車和日本化妝品廣告，邱比特約賺進三百萬歐元（約台幣一．○六億元），「有她自己的財產」。無論如何，「如果有任何事情發生，照顧牠的那個人，將不會無以為繼。」

十歲教子也有望繼承遺產

不過，目前不確定「邱比特」可否獨享拉格斐遺產。因拉格斐生前也對周邊友人相當慷慨，常拿金錢、禮物相贈，他疼愛的教子哈德森‧柯羅尼格（Hudson Kroenig）尤被外界視為「邱比特」的可敬對手。這個十歲金髮男孩，兩歲就因拉格斐拉拔而成時尚界新星，他的老爸布拉德‧柯羅尼格（Brad Kroenig）正是拉格斐心中男神，拉格斐認定他們就像「家人」一樣，皆有望繼承部分遺產。

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