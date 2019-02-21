涉收賄 中共前參謀長房峰輝重判無期刑

2019-02-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國人民解放軍上將、中共中央軍事委員會聯合參謀部前參謀長房峰輝，因收賄、行賄等罪，二十日遭軍事法院判處無期徒刑，成為中國國家主席習近平肅貪行動下的又一「軍老虎」。

房峰輝與去年十月同遭開除黨籍、軍籍的前中央軍委政治工作部主任張陽，被視為前中央軍委副主席郭伯雄、徐才厚的親信，郭、徐兩人在習近平肅貪行動中垮台後，調查轉向追查房、張涉案關係。房、張是二○一七年十月中共第十九次全國代表大會時，唯二軍中高階將領未列名軍方十九大代表。同年十一月，官方通報張陽被「約談」期間在家中自殺身亡，當時有傳言指兩人表面上是因涉貪，但背後牽涉的是一場政變，房、張是政變計畫的行動者。

傳以47億人民幣盜賣軍醫院地皮

新華社二十日的報導僅簡短說明軍事法院認定房峰輝犯受賄罪、行賄罪、鉅額財產來源不明罪，數罪並罰，決定執行無期徒刑，褫奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，追繳贓款贓物上繳國庫。

房峰輝二○一二年從北京軍區司令一職「破例」直升解放軍總參謀長，並因此躋身中央軍委；一五年擔任新成立的中央軍委聯合參謀部首任參謀長。多維新聞、大紀元等去年曾報導，房峰輝在二○○七至○九年任北京軍區司令時，大賣軍產地皮中飽私囊，傳以四十七億人民幣賣掉軍方二九二醫院地皮，收受某軍分區參謀長一百四十萬元賄賂，提拔為分區司令。據稱房宅佔地一千平方公尺，有抗核爆的地下設施。

一七年四月習近平訪美與美國總統川普會晤時，房還隨同出訪，但同年八月他在北京會晤美參謀首長聯席會議主席鄧福德後突遭撤換，從此未再公開露面。

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