首屆「世界餐廳獎」冠軍 藏身南非小漁村

2019-02-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕南非一座孤立漁村裡的一家海濱小餐廳，十八日征服一百名評審的味蕾，奪得巴黎舉行的首屆「世界餐廳獎」（World Restaurant Award）最佳餐廳大獎。卅八歲的主廚范德麥威（Kobus van der Merwe）由記者轉行，卅歲才認真鑽研烹調，餐廳六名職員全無接受過正規訓練，而菜單上一份七道菜套餐只要五十三歐元（近一千九百台幣），平價得令人驚喜。

范德麥威的餐廳「Wolfgat」位於西開普省帕特諾斯特（Paternoster）海灘區，開業僅兩年。他每天在餐廳旁的大西洋海岸蒐集食材，他也自製麵包與奶油。他說，除了受當地「開普馬來」（Cape Malay）料理的影響外，他秉持反璞歸真的做菜哲學，「盡可能降低對食物的干擾，維持它們天然、原始與未經處理的滋味」。

他的餐廳一次僅能容納廿人入席，對於獲獎，有著大鬍子的他謙虛地說：「我覺得配不上這個獎，這是很大的榮譽。我那些天天出去採集香草、多肉植物與沙丘菠菜的員工應該在這裡，這是他們的心血結晶。」他的員工大多是女性。他補充，「我等不及高舉一大杯的南非氣泡酒，與他們一起慶祝。」他也強調，他不打算漲價，他的得獎是「非洲大陸以及我美麗、多元國家」的勝利。Wolfgat同時榮獲最佳「偏遠地點」（Off-Map Destination）餐廳獎。

「世界餐廳獎」是由知名的全球「五十大最佳餐廳」（50 Best Restaurants）創辦人之一、美食專家瓦維克（Joe Warwick）成立，該獎主要特色在於表彰平價美食餐廳。在五十大最佳餐廳獎面臨遊說與對法國料理存有偏見等批評的衝擊之際，這項新獎標榜「多元與誠信」，評審委員包括五十名男性、五十名女性。

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