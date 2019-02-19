侵犯隱私 臉書面臨數十億美元罰款

2019-02-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）與社群媒體巨擘「臉書」，正針對後者保護用戶隱私疏失的調查案，展開數十億美元天價罰款的談判。華盛頓郵報報導，若談判成功，可能創下ＦＴＣ對科技公司開出的最高額罰款紀錄。若談判破局，該案將交由聯邦法院定奪，屆時兩造將有激烈攻防，臉書恐將面臨聲譽重創的風險。

迄今，ＦＴＣ處以最大筆罰款是二○一二年搜尋引擎龍頭Google違背承諾，追蹤蘋果Safari網路瀏覽器用戶而遭罰二二○○萬美元（近七億台幣）。華郵上月披露，ＦＴＣ可能對臉書開罰逾二二○○萬美元，超越Google。然而，隱私與公民權益人士主張，區區數千萬美元罰款無法讓巨型社群網絡公司改正作為。「開放市場研究所」（Open Market Institute）、「改變之色」（Color of Change）等組織致函ＦＴＣ，要求至少開罰臉書二十億美元（約六二二億台幣），同時對其蒐集用戶個資的方式施加限制。

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