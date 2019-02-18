退出美駐聯國大使提名 女主播被爆違法僱外傭

2019-02-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務院發言人、前福斯新聞主播諾爾特（Heather Nauert）十六日宣布，退出被考慮提名出任美國駐聯合國大使。諷刺的是，儘管傳言不斷，諾爾特從未被正式宣布提名出使聯合國，如今表態不爭取該職，除了自稱的「為了家人」外，可能還與她曾僱用不得在美打工的移民當保母有關。

四十九歲的諾爾特發表聲明指出，她的家人在過去兩個月來飽受煎熬，退出提名對她的家人最有利。在前美國駐聯合國大使海利去年十月宣布年底離職後，諾爾特就被謠傳將被提名為新任大使，連美國總統川普都證實確有此意。然而，諾爾特從頭到尾不曾被正式提名，民主黨人更批評她缺乏外交歷練，質疑她是否具備出任該職所需的國際事務協商技巧，以及與敵國資深外交官直球對決的能力。不過，由於共和黨控制參議院，諾爾特出使聯合國的任命案，應可順利過關。

諾爾特大張旗鼓宣布退出的真正原因，啟人疑竇。彭博新聞引述匿名消息人士報導，白宮過去在對諾爾特進行背景調查時，發現她曾僱用一名合法滯留美國、但未獲准在美工作的移民當保母，暗示諾爾特退出可能與此事有關。報導還說，川普十六日起已開始另覓駐聯合國大使人選。此外，諾爾特在聲明中提及「過去兩年擔任公職是畢生最高榮譽」，形同暗示將辭去國務院發言人一職，但目前無法向她本人求證。

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