中國煽動在加國留學生 恫嚇維族領袖

2019-02-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕加拿大多倫多大學日前爆發中國留學生霸凌支持西藏獨立的新任學生會長齊美拉莫（Chemi Lhamo）事件，加國麥克馬斯特大學（McMaster University）日前舉行新疆再教育營講座時，又出現中國留學生當場對演講者、前加拿大維吾爾大會主席茹克亞．托度希（Rukiye Turdush）大聲咆嘯、辱罵的場面。托度希指出，中國學生已揚言「關注」她就讀該校的兒子，她強烈懷疑中國領事館在整起事件背後「下指導棋」。

托度希告訴自由亞洲電台（ＲＦＡ），十一日她在麥大發表有關新疆再教育營的演說時，有一名中國學生對她全程錄影，還有另一名學生對她咆嘯、罵髒話；十三日，該校「中國學生學者聯合會」等四個學生團體發表聯合聲明，嚴厲譴責她的演說是「無中生有、顛倒黑白」。根據華盛頓郵報取得的微信紀錄，托度希的演講影音被轉給中國領事館。

中國使館撇清關係 支持學生愛國行動

托度希表示，她強烈懷疑中國領事館在背後教唆、指導，「我不會責怪學生，我相信他們被中國政府洗腦；學生聲明中使用的都是中國政府慣用的語言，顯見中國政府涉入其中。」對於中國學生遭北京當局威脅利誘，托度希感到遺憾和可悲，「我攻擊的是中國政府；我沒有散播仇恨言論，只是希望大家關注新疆當地的情況。」

然而，中國駐加國大使館十六日辯稱，兩起事件都與他們無關，「但我們堅決支持中國留學生的正義和愛國行動」，強調在奉行言論自由的加拿大，「既然允許新疆分裂勢力和藏獨份子有言論自由，也應該允許其反對者享有言論自由」。

民運人士︰留學生在民主國家仍無自由

分析指出，這兩起事件已讓外界逐漸意識到，中國的民族主義情緒正在西方抬頭，被洗腦的中國學生持續在外國校園傳播中共意識形態。加拿大「民主中國陣線」副主席盛雪指出，在海外的中國留學生絕大多數都必須仰賴中國人際網絡交往和生活，中國官方有很多具體手段和措施監視中國留學生，讓他們在民主國家求學期間，仍完全無法享有當地社會所賦予的人權保障。

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