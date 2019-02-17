方便離婚 日本婚前協議正流行

2019-02-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本少子化問題嚴重，離婚率也不算低，如今更興起西方國家行之有年的婚前協議，男女雙方在互許終身前先簽署婚前契約，內容不僅為日後感情生變時能斷乾淨預做準備，也明確列出雙方於婚姻存在時的權利與義務。

共同網報導，規定離婚後之資產分配的婚前契約，過去在日本被視為詛咒婚姻失敗的惡兆，比禁忌話題離婚更令人避之唯恐不及；但隨著每年離婚件數多達二十萬件，日本人也愈來愈能接受醜話說在前頭的婚前契約。專辦離婚與外遇賠償金的東京行政書士多田由里子表示，她自二○一四年以來，已為七十對夫妻辦理婚前契約，且有逐漸增加之勢，特別是廿多歲到四十多歲的女性；男女在婚前契約中的要求事項也不同，女性擔心配偶不忠或負債，男性則傾向保住個人資產。

四十三歲的日本女歌手Silva在二○一五年與現任老公結婚時，就曾簽署婚前協議，內容洋洋灑灑多達卅四條，連老公每週在外喝酒次數不得超過兩次都臚列其上；此外還有兩人要一起慶祝結婚紀念日，以及離婚時男方要給女方一百萬日圓（約台幣二十七萬九千元）。

曾有過一段婚姻的Silva說，她之前就是事情沒能確定清楚，以致離婚時爭吵不休；若再婚，也決心不要再讓婚姻失敗。Silva是在多年前僑居美國時得知婚前協議，發現協議有助於夫妻雙方建立更安心無虞的關係；但當她決定再婚並跟準老公提及此事時，還是把對方嚇了一跳，兩人整整花了十八個月才敲定婚前協議內容，規定事項也非僅限於財產，還涉及工作、家務分配、育兒及禁止外遇與禁止負債，此外也載明離婚後子女監護權與贍養費。

Silva的老公則要求夫妻雙方每天都要通知對方何時返家，以及收到簡訊要馬上回覆；此外，由於夫妻倆都有工作，婚前協議也明定，照顧姻親「採自願制，不得強迫」。

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