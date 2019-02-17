刺激結婚 南韓大學戀愛課當紅

2019-02-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於南韓考試主義當道及結婚率、生育率低落，首都首爾的東國大學教授張在碩（譯音，Jang Jae-sook）十年前拋磚引玉開設「愛、性與健康關係」學科以來，至今帶動該國多所大學仿效，相關課程目前多達數十門，成為南韓大學讓學子在校園雙修書本與人生課題以解決社會問題的當紅現象。

東國大學「約會入門」課二十一歲女學生李英姬（譯音）近來就忙著和同班一個男同學調情，睜眼說瞎話誇對方「皮膚很好」；男方卻笑得好開心，因為「以前從來沒有人這樣對我說過」。她直截了當告訴美國華爾街日報，「日行一善」不過是要拿「約會入門」學分，「擺明說謊但沒什麼大不了」，因為這套用在談情說愛確實「行得通」！

但不光術科練習，到了期末考，還是得面對「愛的感覺持續多久」、「大腦哪個部分製造多巴胺」等紙上談兵的基本學科考驗。各校的戀愛課程也陸續走出自我風格，有的講起社會學，有的注重求愛方式，相通點則是開放登記就秒殺。南韓嶺南大學社會學教授暨《愛的社會心理學》作者許昌德（譯音，Heo Chang-duk）開課即發生學生比座位多三倍的爆滿現象，二五○人慕名而來，在課堂上搶答加分題，進階探索更健康的兩性關係。

華爾街日報指出，上述現象充分反映南韓社會當前難題：年輕人把青春奉獻給教室，下課後還要趕到補習班唸書到晚上十點，出社會繼續不斷通過考試，才能在頂尖企業取得立足之地，既然經濟能力都無法保證，遑論思索婚姻、購屋、育兒等問題。因此，大學新鮮人對約會毫無概念，可謂其來有自，儘管政府近十三年祭出如低利房貸、家長津貼等優惠多達一三七○億美元來吸引新人，南韓結婚率依舊降至四十五年來新低，生育率更居已開發國家末段班，以致南韓大學普遍開起戀愛課。

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