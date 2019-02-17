前美國主教性侵少年 隔50年被免除聖職

2019-02-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕梵蒂岡十六日聲明，美國華盛頓教區前總主教、前樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）因五十年前性侵一名青少年，而遭教宗方濟各免除聖職。這是史上首位因性侵劣行而被免除聖職的樞機主教，華盛頓郵報指出，該懲罰被視為天主教會對神職人員最嚴厲的懲戒，甚至比開除教籍更嚴重，後者為暫時性，只要悔罪仍有恢復教籍的可能。

現年八十八歲的麥卡里克，去年七月退出樞機團，今年一月梵蒂岡法庭判決他性侵一名青少年有罪；判決指出，麥卡里克濫用權力，與未成年及成年人行淫，觸犯第六誡。

美國天主教主教團發表聲明，指免除麥卡里克聖職向外界傳達清晰訊息，教會不再容忍性侵，並期盼此一裁決有助和解。方濟各已承諾對撼動天主教會的性侵醜聞採取「零容忍」政策，教廷將在二十一至二十四日召集全球各地主教，開會討論如何保護教會兒童。

麥卡里克去年辭去樞機主教榮譽頭銜後，已不得執行神職事務，他目前定居於堪薩斯州。在他被控至少性侵一名青少年之前，已知曾染指數名神學生。他是美國最有名的樞機主教，在國際舞台上十分活躍。

麥卡里克一九五八年晉鐸，之後在紐約總主教區內平步青雲，○一年成為華盛頓教區總主教直至○六年。去年六月，紐約教區總主教、樞機主教杜蘭公開對他的相關指控，梵蒂岡隨後下令停止他行使牧職。當時他堅稱無罪。美國教會一名官員表示，他們接獲三人對麥卡里克提出不當性行為的指控，其中兩人達成和解。此外，一名男子指控麥卡里克，一九七○年代在紐約聖派翠克教堂內性侵年方十六歲的受害者。

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