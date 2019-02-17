管控網路 印度也要設防火長城

2019-02-17

仿效中國 有權移除貼文或影片

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報報導，印度政府已提出若干新規定，賦予其握有能鎮壓國內網路言論的龐大權力。一旦這些規定付諸實施，印度官員將可要求搜尋引擎Google、社群媒體「臉書」與「推特」、影音分享平台「抖音」及其他網路媒體，撤除他們視為誹謗、侵犯隱私、仇恨或欺騙的貼文或影片。網路公司也須建立中國「防火長城」般的自動檢查工具，阻擋印度網友觀看政府界定的「非法資訊或內容」。

印度官員還打算引進削弱像「WhatsApp」等即時通訊軟體隱私保障措施的規定，好讓當局能追蹤訊息源頭。由於新規定開放各界提供意見的時間已於十四日晚間到期，印度政府可能隨時開始實施。

印度今春將舉行國會大選，惟確切日期未定，莫迪政府亟欲在投票日敲定前實施前述新規定。部分民權團體與批評人士暗示，莫迪政府如此急切的主因在於，相關規定可使其有權刪除政敵在選戰期間不利執政黨選情的社群媒體貼文。

對此，印度倡議公民自由的團體與其他批評人士紛紛表達異議，主張印度政府此一中國式網路審查制度，不僅違反憲法保障的言論自由及隱私權，亦使印度淪為像中國和俄羅斯般的專制獨裁國家。印度「網路自由基金會」執行長古普塔（Apar Gupta）擬尋求印度法院禁止這些規定。他直指，此舉與中國對其人民的所作所為非常類似，中國政府監控其網民在社群媒體上的一舉一動、追蹤他們每一則貼文。

印度電子及資訊科技部則反駁，指稱新規定僅僅基於現行法律，為打擊網路上虛假和非法的訊息有其必要。然而，不僅印度國內，美國「微軟」、臉書及其他許多科技公司皆抗拒這類網路審查提案，亦批評這些規則在技術上並不可行，與全球其他國家管制這類資料中介機構的做法大相逕庭。

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