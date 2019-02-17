安倍推薦角逐和平獎 川普自知拿不到

2019-02-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩第二度「川金會」，將於本月二十七至二十八日在越南首都河內登場，但南韓《中央日報》十五日報導指出，北韓要求川金二會前，美方需先表態是否解除制裁。川普十五日在白宮表示，他不急著讓北韓無核化，「只要沒有（核武與飛彈）測試就行」；他還自誇穩定了朝鮮半島局勢，甚至自曝日本首相安倍晉三因此寫信推薦他角逐今年的諾貝爾和平獎；但他有自知之明，「我可能永遠拿不到獎，但沒有關係」。

根據路透報導，金正恩會提前在二十五日就抵達河內，之後會晤越南官員，參觀製造業基地北寧省，以及工業重鎮海防市。

傳金正恩25日抵達河內

美朝曾在六至八日近川金二會於北韓首都平壤展開會談，美方由北韓事務特別代表畢根領軍。《中央日報》報導，會中美國代表團「大多數時間都在確認和傾聽北韓（關於無核化等問題）的立場」，北韓稱無核化「取決於美方的相應措施」，「首先就是要完全解除對北韓的制裁」，甚至下了最後通牒，若川金會這回「解決不了解除制裁的問題，我們就將走自己的路」。畢根未對此表態，北韓因此要求他回國協商，指定美國在川金二會前答覆。

川普十五日於白宮記者會上，表達對川金二會「一樣這麼成功」的期待，雖直言制裁將持續，但不急於朝鮮半島非核化，更不會讓美國和過去一樣，提供「數十億美元」換來北韓去核空言；只要對方「別測試」核子武器和彈道飛彈就好，正如去年六月首次川金會後即達成這項目標。

川普也特別提及美國前總統歐巴馬二○○九年上任同年就拿諾貝爾和平獎，「不知為何得獎」；而金正恩和他的交流初期雖充滿「怒火」，兩人目前卻是關係「非常好」的好麻吉。

川普說，安倍因此提名他角逐諾貝爾和平獎，還把長達五頁提名信副本給他，他也向安倍道謝。對此，白宮沒有評論，日駐美大使館則說「無可奉告」。

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