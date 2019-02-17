挑戰川普緊急令 德州地主提告

2019-02-17

加州州長嗆白宮：法院見

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國會、多個州的檢察長及包括「美國公民自由聯盟」在內的公民團體接續採取行動、多箭齊發，欲力阻總統川普以緊急狀態令，為他的邊境牆籌措財源。消費者倡議組織「公眾」（Public Citizen）十五日代表三名南德州地主與一個環保團體，向華盛頓特區的聯邦法院提出告訴，拒絕政府在他們的土地上建牆，這是反制緊急狀態令的首宗訴訟。加州州長紐森推文告訴白宮「法院見」，美國眾議院司法委員會十五日則對該令的頒布啟動調查。

法學專家指出，挑戰川普緊急狀態令的兩大依據為築邊境牆沒有真正的急迫性，以及川普越權，因為依據憲法，聯邦撥款的權力在國會而非總統。不過，俄亥俄州立大學法學教授夏恩認為，相關挑戰恐重演之前反川普禁止數個穆斯林國家公民旅遊令的法律戰，在層級較低的法院判決川普敗訴後，美國最高法院去年以尊重總統對移民與國安議題的裁量權為由，支持該禁令。

最高法院九名法官中，保守派占五名，包括川普任命的卡瓦諾與戈蘇奇，芝加哥馬歇爾法學院教授史溫說，最高法院幾乎篤定維持川普的緊急狀態令。川普十五日表示「我預料會被告」，「遺憾的是，將經歷訴訟程序，但所幸我們終將勝利」。儘管如此，訴訟戰恐曠日廢時，哈佛大學法學院教授圖施奈推測，築牆的主要資金不會在二○二○總統大選前到位。川普的動作旨在告訴支持者，非法移民仍是他尋求連任的旗艦議題。

民主黨控制的眾院司法委員會十五日致函川普，表示其行動「漠視憲法規範下的權力分立與總統責任」，並要求白宮與司法部有關官員出席聽證會。委員會主席納德勒力求近期就封鎖該令的決議案進行投票，然而，即使該案通過參眾兩院，但勢必遭到川普否決，之後獲得兩院三分之二議員支持才能推翻川普的否決，這更難上加難。

加州檢察長貝西拉提及川普的稍早談話：「我可以花較長時間築牆，但我想快點這麼做。」顯示該令並非著眼於急迫性，而是經費。貝西拉推測，川普希望所有的法律挑戰最後都由最高法院裁定，「他希望將最高法院成為他兌現競選承諾的工具」。紐約州檢察長宣布他將提告，貝西拉表示加州可能也跟進。

華盛頓郵報指出，川普此舉讓共和黨國會議員進退維谷。若不支持川普，恐觸怒川普的基本盤並進而危及自己的選情；但若支持川普，等於同意白宮可藉此侵犯國會權力。一些共和黨眾議員私下抨擊，期中選舉共和黨失去眾院，敗因就是川普執著建牆。參院共和黨領袖麥康奈十五日發表聲明譴責民主黨導致建牆問題膠著，但沒有表態支持川普，最能說明共和黨人心中的糾結。

美國民眾十五日在紐約曼哈頓的川普國際飯店前舉標語抗議川普為邊界築牆，宣布國家進入緊急狀態令。他們手持的標語寫著「廢除移民與海關執法局」、「川普才是緊急狀態」。（路透）

「起義抗爭」（Rise and Resist）組織的支持者，十五日在紐約也聚集抗議川普舉措。（法新社）

「起義抗爭」（Rise and Resist）組織的支持者，十五日在紐約也聚集抗議川普舉措。（法新社）

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