逼下載App學「習」 中國手機洗腦

2019-02-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕智慧型手機使用人口居全球之冠的中國，當地蘋果手機用戶的應用程式下載量，近日由「深入學習宣傳」中共總書記習近平「新時代中國特色社會主義思想」的「學習強國」獨占鰲頭。實情卻是中共政治宣傳走向數位行動時代：中央宣傳部強制黨員、公務人員、國有企業雇員、公立學校教師捧場，下載後「學習」積分不足者面臨通報檢討壓力，宛如文化大革命時期被紅衛兵譽為「紅寶書」的《毛主席語錄》新版，引發民怨。

「學習強國」今年元旦登場，設定積分獎勵：每天登入可得一分；閱讀一篇文章或觀看一支影片，也各得一分；閱讀文章累計超過四分鐘，或是觀看影片超過五分鐘，分別再得一分；另有「智能答題」、「每週一答」、「專題考試」等項目，全部答對再加分。各項得分設每日上限，每天總分上限六十七分，開發者宣稱積分可在日後換好禮；另對每日上午六至八時、中午十二時至下午二時、晚間八時至十時卅分「活躍時段」觀看文章和影片的學習者，提供雙倍積分，防止上班兼賺點的意圖甚明。

推出後，中共黨媒與各地黨部大力吹捧「學習強國」熱潮，聲稱它是黨員過年期間「掌中寶」，「學習強國，你下載了沒」、「今天學了嗎？積了多少分」成了人們年節最新問候語及相互較勁的「新風尚」。它的下載次數排名，上月底也開始在蘋果手機應用程式商店攀升；但用戶平均評價僅二．七星，和滿分五星相去甚遠，目前更禁止蘋果用戶繼續發表評論。

然而，微博上不乏抱怨「浪費時間」之聲，大批黨員更私下上網批評，因除了年長者趕緊自掏腰包購入智慧型手機來奉令「學習強國」，年輕人更得在每日工作之餘花時間「學習」，只因上級普遍要求每天須拿卅至五十分不等，未達規定將面臨通報檢討。一個月下來，開始對滑手機「有陰影」，有時間就「學習」拿分。但上有政策、下有對策，已有人分享賺分攻略，宣稱只要五分鐘，就能拿到四十一分。

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