籌錢走險招 美國會可表決反制

2019-02-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十五日頒布行政命令宣布美國進入緊急狀態，以挪款取得美墨邊境築牆所需經費，估計可能被挪用的公帑包括災害補助、打擊毒品與軍事建設等費用。但挪錢築牆很難不招致反彈，甚至反噬到共和黨身上，遑論國會參眾兩院也能以表決方式終止緊急狀態。

恐反噬到共和黨人

川普宣布緊急狀態以跳過國會與重新安排已撥款的公帑，是對他就任總統時曾誓言保護與捍衛的憲政體制最驚人攻擊，也可能在全美各司法管轄區引爆狀告政府的訴訟潮；司法部也早就警告過白宮，此一招數可能遭法院喊卡而無法落實。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，就算沒被法院擋下，也可能反噬到共和黨人身上—讓未來的民主黨籍總統能如法炮製，藉由宣布緊急狀態來落實包括嚴格管制槍枝等自由派政見。

再者，一九七六年生效的「國家緊急法」條款明定，允許國會參眾兩院以表決方式終止緊急狀態。民主黨目前掌控眾院，應能輕鬆通過決議送交參議院；共和黨雖在參院占多數，但也只多一席，且已有數名共和黨籍參議員表態不滿川普為築牆宣布緊急狀態，國會以表決方式直接扼殺川普的緊急狀態並非難事。川普雖能否決國會的決議，但國會兩院還能以三分之二多數推翻川普的否決。

至於川普可能挪用的公帑之一，是國會去年通過、撥給遭受颶風、水患與其他災害摧殘的美國屬地波多黎各及加州、德州等數州的災難援助款共一三○億美元，這筆款項原本是撥給美國陸軍工兵部隊的計畫使用，但多名國會議員已放話反對挪用災害援助款。

更有可能被挪用來築牆的公帑，是用於提升基地與設施的軍事建設款，目前總金額有二一○億美元。但挪用這筆錢也可能遭遇阻礙：依法該經費須用於支援美軍，意即川普若要挪用來築牆，就得證明築牆有支援美軍作用。

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