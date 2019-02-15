川普競選主任說謊 違反認罪協議

2019-02-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦法官傑克森十三日裁定，美國總統川普二○一六年競選期間的競選團隊全國主任曼納福特（Paul Manafort）在司法部特別檢察官穆勒的通俄門調查中，對調查人員以及聯邦大陪審團說謊，違反認罪協議。此一裁定對稍早已遭定罪的曼納福特爭取從輕量刑不利，專家分析，他可能面臨十年牢獄之災。

檢方指控曼納福特在五件事項上說謊，而傑克森裁定其中三件有足夠證據證明曼納福特確實說謊，違反與檢方達成的認罪協議，誤導聯邦調查局（ＦＢＩ）、檢察官與一個聯邦大陪審團。這三個被認定的曼納福特說謊事項，包括曼納福特與被ＦＢＩ認為跟俄羅斯情報單位有所掛鉤的俄國人克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）的的多場討論，而這些討論曾涉及解決俄羅斯與烏克蘭在克里米亞衝突上的和平協議。

曼納福特已因代表烏克蘭政治利益進行非法遊說而遭定罪，恐被判處五年有期徒刑；而今傑克森裁定曼納福特確實曾對檢方說謊，顯然不利曼納福特爭取輕判。另外，曼納福特還在維吉尼亞州一起稅務與銀行詐欺的聯邦案件中遭到定罪，也可能讓他被判處十年有期徒刑。

前聯邦檢察官澤爾丁表示，曼納福特選擇說謊的主因，應該是期盼獲得川普總統特赦，「除非他獲得特赦，否則他餘生恐將在監獄度過」。

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