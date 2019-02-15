中國教授爆司法黑幕「先抓再說」

2019-02-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國政法大學刑事司法學院教授羅翔近日在一段講課影片上提到，中國司法機關存在著種種黑幕，包括誘供、作偽證等「莫須有」罪名。這段影片本來在中國網路上流傳，但目前已被刪除。據信羅翔本人對影片外流並不知情。

前中國共產黨人大代表、黑龍江知名律師遲夙生最近在微博轉載的這段影片，是羅翔在講述法律職業資格考試培訓課程。羅翔指出，中國司法機關與律師界間有不同尋常的關係。在中國司法實踐中，只要證人改變口供，司法機關就認為律師有引誘嫌疑，當有誘供之嫌就「先把你抓了再說，很可怕。」羅翔表示，最嚴重的事是，曾在法庭辯論階段直接抓律師。他還轉述上海律師斯偉江之言，稱中國司法程序有如打麻將，「公檢法」（中國公安局、檢察院、法院的簡稱）搓牌三缺一，就拉上律師來湊局，律師又不敢胡牌，只能配合司法機關贏牌，而不能反其道而行之，否則就吃不了兜著走，是非常可怕之現象。

他舉例，昆明律師王一冰曾因「涉嫌強姦罪」被捕，但他早因腦血栓動手術失去性功能，事後他無罪獲釋，其開辦的律師事務所已經倒閉，夫妻為打官司花光積蓄，流落街頭，走投無路之下，兩人遁入空門，該事件曾轟動一時。

對此，曾在「七○九大抓捕事件」中涉嫌「煽顛罪」被關押的廣東律師隋牧青告訴媒體，中國業界律師早對司法亂象見怪不怪。律師若想保住飯碗，就必須要和「公檢法」打成一片。

隋牧青說，長年以來，中國刑事案件的定罪率普遍保持在九十九％以上，亦即平均每一百名刑案被告中，最多只有一個被判定無罪，這給刑事辯護律師的工作帶來了巨大壓力，導致冤假錯案層出不窮，但考慮多方利益，此類案件極少翻案。

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