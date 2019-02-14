怕親戚認出 樂透男戴面具領3600萬

2019-02-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕牙買加一名男子去年中了樂透頭獎，贏得一百一十七萬美元（約三千六百萬台幣）彩金，但他卻過了五十四天才鼓起勇氣領獎，現身時不僅隱藏真名，還戴著好萊塢經典恐怖電影《驚聲尖叫》（Scream）的殺人魔面具，原因竟是不想與貪財親戚分享獎金。

牙買加樂透彩公司「Supreme Ventures」上週推文發布照片顯示，一名男子化名坎貝爾（A.Campbell），頭戴《驚聲尖叫》殺人魔面具，身穿白色長袍、戴黑色手套，出席簽領「超級樂透」獎金。據信他的化名靈感來自《驚聲尖叫》女主角妮芙‧坎貝爾（Neve Campbell）之名。

坎貝爾告訴《牙買加星報》，他於去年十一月就得知中獎，但直到今年二月五日才出面領獎，因為兌獎期限是二月底。中獎令他興高采烈，但也令他思慮太多，事後他頭痛了三天，肚子痛了兩週。但在領到獎金後，他不用再向人乞求和借錢，他計畫買一棟漂亮的房子。

除了坎貝爾，牙買加去年六月有一名樂透頭獎女性得主，則是戴了「笑臉表情符號」的面具領獎。在牙買加等加勒比海國家，樂透得主經常偽裝領獎，原因是犯罪率高，同時也為躲避貪財親友。

此前，中國也有樂透得主穿著熊貓裝、寶寶裝及機器人裝領獎，以隱藏自己的真實身分。美國加州多年前曾有男性得主以多張支票遮住臉部，新罕布夏州去年則有女性得主不願揭露身分，決定對簿公堂。

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