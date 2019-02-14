貿易談判前示弱？「2035年前美國還是老大」

2019-02-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國務院發展研究中心十三日公告去年十二月曾發表的「未來十五年國際經濟格局變化和中國戰略選擇」報告，強調未來十五年是「中國做為新興大國崛起的關鍵期」，中國可望在二○三○年成為「第一經濟大國」，但直到二○三五年前，美國仍將保持全球超級大國地位。由於第三輪美中貿易談判將於十四日登場，中國官方智庫選在前夕重新發布這份預估保守的舊報告，姿態顯得格外低調。

官方智庫重新發布舊報告

這份報告去年底即已刊登在中國期刊《管理世界》第十二期，直指未來十五年國際經濟格局將呈現「十大變化」。例如，全球經濟將處於平均二．六％的低速增長期，已開發國家和發展中國家皆遜於以往，分別約是一．七％和四．九％。

此外，全球經濟格局多極化將更加明顯，發展中國家的國內生產總值（ＧＤＰ）占全球近六成，全球經濟增長重心從歐美轉移到亞洲；十五年後，歐洲國家只剩德國仍是世界前七大經濟體，日本屆時位居第五，「以ＧＤＰ衡量，中國將於二○三○年超過美國，成為全球第一大經濟體」。不過，美國明年將成為能源淨出口國，三○年更是全球天然氣出口大國，遑論美元直至三五年仍處國際貨幣體系核心地位，故「以綜合國力論，美國將繼續保持全球超級大國地位」。

但英國渣打銀行上月曾公告驚人預測，看好中國明年就晉升為全球最大經濟體，美國則在二○三○年再被印度超越，預言十五年後的全球十大經濟體排序為中國、印度、美國、印尼、土耳其、巴西、埃及、俄羅斯、日本、德國。因此，中國國務院十三日的行徑的確有示弱之嫌，合乎中國網友「軟弱論」。

就在此際，中國近日網傳中國國家主席習近平去年十一月曾在中國國際進口博覽會揚言，一九五○年代韓戰「志願軍（解放軍）只有十天的補給水平，照樣和美國人打個有來有回；現在我們的武器已經是世界最先進水平了，可能早晚還是要碰一下的，不碰怎麼知道到底誰真的厲害」。疑似官方刻意釋出為「軟弱論」消毒，以免中美貿易談判不順，不利中國「外商投資法」於下月初年度「兩會」通過。該法盡現中國對外開放和保護智慧財產權的決心，被視為中國對美方示好的「誠意之作」。

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