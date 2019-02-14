推舉公主選總理 泰愛國黨慘了

2019-02-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕泰國下月廿四日將舉行國會大選，泰愛國黨八日宣布推舉泰王瓦吉拉隆功的胞姊、六十七歲的烏汶叻公主角逐總理，打破從未有王室成員直接參政的慣例，引發政治風暴。泰國選舉委員會十一日將烏汶叻公主從總理候選人名單中正式除名；十三日宣布泰愛國黨涉及違憲，交由憲法法院認定是否解散泰愛國黨。憲法法院預定十四日宣布裁決。

烏汶叻公主十二日晚間，為自己此前決定角逐總理的做法公開道歉，「我是真心想為國家和泰國人民做事，卻造成了這個年代不該出現的問題，我感到抱歉」，並在文末標註「#怎麼會這樣」（#howcomeitsthewayitis）。此前，泰王瓦吉拉隆功在烏汶叻公主宣布參選當天，發布王室命令強硬表態「王室成員不得從政」。

泰愛國黨十三日發表聲明指稱，該黨享有憲法保障的自由和權利，呼籲選委會、憲法法院給予泰愛國黨辯護的機會。憲法法院若宣布解散泰愛國黨，該黨黨員便不能從事投票或競選活動，否則將被處以十年徒刑，甚至是終身監禁。泰愛國黨也被視為泰黨的分支，而泰黨與反對軍政府的流亡前總理塔克辛家族有關。

泰國烏汶府大學政治學院院長提提蓬告訴美聯社，解散泰愛國黨將激化親塔克辛派、反塔克辛派的衝突。本屆共有三個親塔克辛政黨參選，挑戰現任總理帕拉育所屬的公民力量黨及其他親軍政府政黨。帕拉育十二日已下令關閉與塔克辛家族有關的電視台「Voice TV」十五天。分析認為，下月大選也可視為帕拉育、塔克辛支持者的角力。

分析指出，泰國民主長期在王室、軍方、民選政府三方勢力下拉扯，烏汶叻公主的參選，相當於破壞了王室平衡軍方與民選政府的角色，且烏汶叻公主與塔克辛家族關係深厚，不免讓人聯想，王室是否會和塔克辛家族聯手，終結多年來黃衫軍和紅衫軍的對抗。假使泰愛國黨真的被解散，恐將激起支持塔克辛的紅衫軍陣營怒火，影響泰國政局穩定。

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