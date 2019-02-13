保科技霸權 川普下令優先投資AI

2019-02-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普五日才在年度國情咨文直指美國投資尖端產業的必要性，十一日旋即簽署「維持美國在人工智慧（ＡＩ）領域的領導地位」行政命令，要讓ＡＩ的發展能反映美國價值，顯然是針對也以ＡＩ大國自居的中國而來。

川普十一日表示，「美國在ＡＩ領域的持續領導力，對於美國維持經濟與國家安全而言，至關重要」，除了指定研發ＡＩ為聯邦政府優先要務，還要求美國產官學界齊力推動，但資金承諾、隱私保護等具體細節付之闕如，美國ＡＩ專家深感憂心。不過，包括英特爾與ＩＢＭ等科技巨擘，以及民主黨參議員華納等人，都肯定川普此一決定。

川普政府指出，美國ＡＩ倡議將分五部份，分別是研發、釋放資源、道德標準、自動化與國際推廣。美國政府將要求聯邦機構須把ＡＩ投資列優先要務；提供研究者資料與運算能力；創造可信賴、安全與互通的ＡＩ系統；因應自動化對就業的衝擊；以能夠維持「美國的價值和利益」的方式，和其他國家合作研發ＡＩ。根據白宮統計，目前全球已有十八個國家制定ＡＩ戰略。

中國正計畫性地爭奪全球ＡＩ霸主地位。根據美國華府智庫「新美國安全中心」（ＣＮＡＳ）六日發布的「瞭解中國的ＡＩ戰略」報告，中國領導層認定ＡＩ前景與中國經濟和國家安全密不可分，國務院早在二○一七年七月就發布「新一代人工智能發展規劃」，它和一五年公告的製造業政策「中國製造二○二五」，構成中國ＡＩ戰略雙核心，全國已至少投入數百億美元。

又雖中國官方近來不斷在國際場合表達ＡＩ導致軍備競賽的憂心，卻善用到自家武器並輸出；中國人民解放軍國防科技大學去年初甚至為此成立兩個專門研究中心，目前規模各達百人以上，堪稱全球研究ＡＩ的最大官方機構，遑論中國民間也極力開發此道。ＣＮＡＳ點出，中國官方看好ＡＩ成就中國軍事「跨越式發展」的契機，民間也相信發展階段相對落後的中國在這塊新領域足以超英趕美，從中國當地不用信用卡但刷臉支付盛行即可見一斑。

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