防聯邦政府再關門》美墨邊牆 兩黨達原則性協議

2019-02-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國會民主黨、共和黨四名主要談判代表十一日證實，為避免聯邦政府再度局部停擺，兩黨已就美國與墨西哥邊界築牆經費議題，達成原則性協議，同意撥款十三億七五○○萬美元（約四二三億台幣）興建南方邊界約八十九公里長新「圍籬」。不過，相關協議定案後仍須交予聯邦參、眾兩院表決通過，並獲白宮背書，才能正式生效。

撥款423億 蓋89公里新圍籬

美國總統川普上月二十五日簽署供聯邦政府運作三週的臨時撥款協議，結束史上最久的政府停擺僵局，但該項臨時預算案將於十六日凌晨零時到期；若川普無法在十五日前與國會達成共識，聯邦政府極可能再度面臨關門窘境。此前，川普堅持要求提撥築牆經費五十七億美元（約一七五七億台幣），興建超過三百二十公里的圍牆，遭到民主黨控制的眾議院拒絕。

川普十一日在德州邊界城市艾爾帕索舉行集會，為二○二○連任總統揭開序幕。川普大肆宣揚興建美墨邊界圍牆必要性，主張築牆可保護美國人民免於暴力犯罪與毒品傷害，也能避免移民車隊引發的「巨大衝擊」，「我們需要圍牆，必須築起圍牆，我們要快速地築起圍牆。…圍牆能救命，圍牆能挽救很多人的性命。」

川普十一日沒有向支持群眾提及國會兩黨所達成的協議細節，僅表示國會正就美墨邊界圍牆議題「取得進展」。

十一日參與談判的四名國會主要代表為眾院撥款委員會民主黨籍主席羅伊（Nita Lowey）、共和黨籍委員葛蘭傑（Kay Granger），參院撥款委員會共和黨籍主席薛爾比（Richard Shelby）、民主黨籍委員雷希（Patrick Leahy）。他們經過三回合的閉門會議後，雙方各退一步取得妥協，十一日宣布已大致就全部七項撥款案達成共識。

羅伊指出，相關協議擬於十三日前定案，以便在十五日前正式生效。薛爾比表示，相關談判獲得川普授權進行，相信川普會支持兩黨達成的方案。然而，保守派在得知方案內容後立刻大肆抨擊，如川普好友、福斯新聞節目主持人漢尼提就痛批這是「垃圾妥協」。華盛頓郵報指出，不排除右派的反應可能迫使川普不接受協議。

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