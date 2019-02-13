美示警：中俄威脅太空行動自由

2019-02-13

DIA：中俄競研反衛星武器 挑戰美太空優勢

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、中國和俄羅斯的軍事角力正延伸至外太空！美國國防情報局（DIA）十一日發布名為「太空安全挑戰」（Challenges to Security in Space）的報告，警告中俄兩國都在發展對太空行動自由構成威脅的系統，包括足以摧毀美國衛星的雷射武器等，挑戰美國在太空領域的優勢地位，且兩國極有可能在戰爭初期就將戰場移往太空，以消滅敵軍。

警告戰場「將移往太空」

該報告分析中、俄、伊朗和北韓的太空能力，特別點出中俄兩國正在發展各種手段，利用美國對「天基系統」（space-based systems）的依賴來制衡美國。美方在導航、武器定位、情報蒐集、監視北韓核武計畫及中俄兩國軍事動靜方面，對衛星均高度依賴，且衛星中還裝設可偵測敵軍發射飛彈的感測器。總統川普成立太空軍的原因之一，正是為了保護美國衛星。

DIA上月發布的「中國軍力報告」即指出，中方在「反太空科技」方面大有進展，可能對負責通訊、偵察、全球定位系統（GPS）和飛彈早期預警系統的美國衛星造成威脅。新報告更進一步指出，中俄兩國的軍事政策都闡明，要建立足以削弱美國及其盟邦軍事效率，以在「現代戰爭」中佔優勢的軍事能力，控制太空極其重要。且中俄極有可能正在發展可干擾、損壞或摧毀衛星及其感測器的雷射武器。

中俄的反衛星武器包括電子戰系統、定向能源武器（directed-energy weapons），以及「動力」（kinetic）反衛星飛彈等。中國很有可能在二○二○年前部署一種陸基雷射武器，用以反制低地軌道衛星的感測器，並於二○二五至三○年之間，繼續部署強化版的武器系統，使得非光學衛星也難逃威脅。此外，俄國航空太空軍已擁有旨在進行反衛星任務的雷射武器，並持續發展空中雷射武器系統，以反制太空中的飛彈防禦感測器。

中陸基飛彈 可摧毀低地軌道衛星

報告也警告，中國已擁有可摧毀低地軌道衛星的陸基飛彈，且已組建軍事單位並啟動相關行動演練。俄國方面，除了正在研發此類陸基飛彈，也可能正在發展一種陸基的移動式飛彈系統，將可摧毀低地軌道的太空目標，且未來幾年就可能投入使用。中俄兩國的發展重點皆放在定向能源武器，通常是雷射或高功率微波武器，將可破壞甚至摧毀太空資產；兩國也在發展用來「檢查及維修」的衛星，且這類衛星還能攻擊其他衛星。

中俄太空實力 目前仍遜於美國

美國國防和情報官員表示，雖然中俄的太空實力仍遜於美國，但兩國都投入龐大資源，以在軍事上超越美國。官員坦言，中俄若擁有完備的軍事能力，最令人憂心，美方必須做好準備迎戰，否則就會失去太空優勢。

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