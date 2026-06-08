與伊朗互轟衝突擴大！以軍預告：戰鬥將持續數天

一名男子在約旦河西岸耶利哥（Jericho）郊區，查看半埋於土堆中的飛彈殘骸。（法新社）

以色列與伊朗8日爆發新一波相互空襲，雙方出動飛彈與戰機互轟。對此，以色列國防軍（IDF）首度公開作戰預期，證實戰事不會在單次空襲後結束，軍方已做好準備，預期對伊朗的戰鬥行動將持續數日。

根據《以色列時報》報導，在以色列空軍對伊朗目標發動大規模打擊後，以軍高層發布最新戰情評估。軍方指出，部隊正準備應對伊朗隨之而來的報復，並預估這場軍事對抗將延續數日。以色列本土守備司令部（Home Front Command）已要求全國各地保持高度警戒，防空部隊也全面啟動攔截準備 。

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《美聯社》報導指出，以軍在8日清晨發動空襲，打擊伊朗中部與西部的雷達站及防空飛彈發射車。伊朗官方媒體證實，德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）與大不里士（Tabriz）等地皆傳出劇烈爆炸。此外，伊朗半官方媒體證實，以軍空襲擊中了胡齊斯坦省馬赫沙爾市（Mahshahr）的一處石化廠，以色列軍方隨後也證實了這項打擊行動 。

伊朗發動「勝利」行動發射多枚飛彈報復以軍

作為回應，伊朗革命衛隊（IRGC）隨即宣布展開名為「勝利」（Nasr）的軍事行動，朝以色列境內發射多枚飛彈，宣稱成功擊中2處以色列軍事基地。這場相互轟炸打破了雙方自4月8日達成的脆弱停火。目前埃及與沙烏地阿拉伯等多國外交官正設法透過既有管道聯繫，試圖挽救停火協議，防範軍事衝突範圍進一步擴大。

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