大罵NBC主播不誠實、愚蠢 川普專訪中拔麥憤離席

美國總統川普接受國家廣播公司（NBC）節目專訪時，雖耐著性子回答關於伊朗戰爭的尖銳提問，還忍受雷電交加等天氣干擾，但在主持人問及其選舉舞弊言論時，川普一怒之下憤而離席。（法新社資料照）

美國總統川普接受國家廣播公司（NBC）節目專訪時，雖耐著性子回答關於伊朗戰爭的尖銳提問，還忍受雷電交加等天氣干擾，但在主持人問及其選舉舞弊言論時，川普一怒之下憤而離席。

法新社報導，川普起身離開前對「會晤新聞界」（Meet the Press）節目主持人維爾克（Kristen Welker）說：「你們是一個偏頗、不誠實的電視網。抱歉，我們就到此為止吧，因為我已經受夠了。謝謝妳，親愛的。祝妳玩得愉快。」這個專訪於今天播出。

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川普5日在威斯康辛州一座農場對當地農民發表演說，並在該農場接受NBC專訪。由於暴雨猛烈拍打著屋頂，訪問過程還因天候和音訊等問題數度中斷。

訪談中，川普曾一度問道：「那是風聲還是什麼？」他隨後又說：「聽到那聲音了嗎？那雷聲、閃電和雨聲。」

維爾克詢問技術人員，專訪是否應該暫停。總統回答說：「不用，大家會懂，我們是在農場裡。」

維爾克問及有關伊朗和核武等問題後，川普批評她是「一個大自由派、大進步派」。維爾克則反駁說：「不，我只是一名記者。」

當話題轉向川普提議由納稅人買單，以補償他認為在前總統拜登（Joe Biden）任內因黨派因素遭起訴的受害者時，現場緊張氣氛升高。

川普指出：「我不知道這個『武器化基金』會怎麼樣。但我喜歡這個想法，因為像妳這樣的人、虛偽骯髒的媒體、不誠實的媒體，還有像愚蠢的拜登那樣的人…他們毀了別人。他們把沒做錯任何事的人送進監獄。」

維爾克則說：「你所說的話沒有任何證據。」

川普再度搬出2020年大選被「操縱」的選舉舞弊說，並指出上週在加州的初選也是如此。

維爾克要求川普提出證據。

川普則對維爾克說：「妳不是不誠實，就是愚蠢。」隨後便走出了鏡頭。維爾克雖試圖挽留，川普仍憤而離席。

維爾克今天告訴觀眾，她昨天與川普談及上次的專訪受到天氣的干擾，川普已同意再接受她一次專訪。

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