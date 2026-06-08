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    首頁 > 國際

    美伊談成的協議以色列只能乖乖吞 川普嗆納坦雅胡：我才是老大

    2026/06/08 17:07 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡（左）和美國總統川普。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡（左）和美國總統川普。（法新社）

    美國和以色列今年2月28日對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），戰火延燒到波灣鄰國。時間過去3個多月，美伊目前持續就和平進行談判，以色列卻被排除在外，落入「被要求配合」的尷尬處境。美國總統川普（ Donald Trump）今天（8日）接受專訪時更直言，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「別無選擇」，只能接受美伊談出來的任何協議。

    今年4月8日，美伊在巴基斯坦居中斡旋下，於伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）簽署美以伊三方相互暫停直接軍事轟炸的停火協議，但伊朗昨天朝以色列發射大量飛彈，打破從4月協議生效以來「本土不直接互轟」的底線。

    而昨天才宣稱美伊「非常接近」簽署終戰協議的川普，馬上跳出來喊話以色列「別報復」，但以色列國防軍（IDF）還是對伊朗西部與中部多個軍事目標發動空襲，多處重鎮傳出劇烈爆炸並被迫緊急關閉領空，4月好不容易簽下的停火協議徹底破裂。

    對此似乎相當不滿的川普接受英國《金融時報》專訪時強硬表示，納坦雅胡最終將別無選擇，只能接受美國與伊朗達成的任何協議，並強調「我才是老大，說了算的人是我，納坦雅胡說的不算數。」

    在此次公開表態前，美以兩國領導人之間的關係已顯現緊繃。上週美媒《Axios》揭露雙方曾在通話中發生激烈爭執，甚至傳出川普對納坦雅胡爆粗口、批評其政治處境的報導，川普本人證實確有該通電話，但對外界盛傳的具體談話內容予以否認。

    另針對伊朗率先打破停火協議，川普聲稱這不會改變他推進美伊談判的意願，也不會對協議造成任何影響。他說這類衝突已延續好幾十年，並認為這次伊朗對以色列的攻擊實質上並未造成太大傷害。

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