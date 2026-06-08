選票不足原因曝！李在明痛批「重創南韓民主聲譽」啟動全國調查

南韓總統李在明。（路透社）

南韓日前舉行地方選舉，卻爆發多個投開票所「選票不足」引發民怨，對此，南韓總統李在明今（8）日痛批此事件重創國家民主聲譽，下令徹查到底，並表示理解民眾質疑選舉公正性的抗議。

據《路透》報導，南韓總統李在明在記者會上直言，這起缺票事件「簡直是荒謬」。他指出，「即使在發展較落後的民主國家，也很難想像會發生選票的情況」。李在明表示，此事沈重打擊了南韓作為民主典範國家的聲譽。

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針對選票短缺的原因，負責監督全國選務的獨立機構「國家選舉委員會」（NEC）解釋，本次選票僅依據過往投票率印製了總合格選民數的73%。當部分地區投票人數超出預期、選票耗盡後，選委會未能及時將追加的選票送達投票所，才導致這場混亂。對此，「國家選舉委員會」委員長已宣布請辭，以示負責。

事件爆發後，數千名以2、30歲為主的年輕選民聚集在首爾開票所外抗議，要求重新選舉。

目前，執政黨「共同民主黨」計畫將發起全國性調查，李在明也已下令徹查，但強調此案雖可能有相關人員面臨刑事責任，但並非蓄意的選舉舞弊。

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